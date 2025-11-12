永豐三檔ETF將除息 11月24日最後買進日

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投信今三檔股債ETF收益分配期前公告，分別為永豐智能車供應鏈（00901）、永豐優息存股（00907）、永豐ESG銀行債15+（009588），11月24日為最後買進日，均在11月25日進行除息，並在12月19日發放配息。

在全球AI浪潮席捲下，台灣憑藉強大的製造實力與技術創新，積極布局半導體、雲端運算及終端應用，成功躍升為AI產業的關鍵供應鏈之一。2025年9月出口年增率高達33.8%，已連續23個月維持正成長，顯示台灣科技產品訂單能見度高，第4季出口動能可望延續。台股近期創下新高，雖面臨上檔壓力，但下檔支撐穩固，加上年底電子旺季與作帳行情，資金回補需求強勁，中期走勢仍偏多。

永豐智能車供應鏈鎖定具備爆發潛力的科技核心產業，精準掌握成長趨勢。在全球AI浪潮推動下，台灣出口與企業獲利持續擴張，科技動能強勁。00901布局台灣科技價值鏈，參與科技成長的投資利器。

在債市方面，隨著市場對美國聯準會Fed降息的預期日益明確，預估2025年第4季至2026年底可能啟動多達六碼的降息操作，債券市場已悄然進入價格甜蜜期。近期美國經濟數據顯示通膨壓力逐步緩解，美國聯準會的鷹派立場也開始轉趨溫和，市場資金逐漸回流至債券資產，尤其是長天期投資等級債券，成為資金布局的焦點。

永豐ESG銀行債15+將長天期銀行債的高彈性，與ESG篩選標準結合，不僅為投資人提供月配息機制，滿足其現金流需求，更在股市震盪、Fed利率走降的雙重背景下，成為優化資產配置、資金避風港的關鍵工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

