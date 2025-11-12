回顧「00940之亂」學到什麼？5天幕得1752億…股怪教授：破發非世界末日盲追才是

當市場上掀起一波波ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金）熱潮時，我們不禁要問，這些投資背後的邏輯是什麼？其實這股旋風的核心，是一檔號稱「高股息救星」的ETF—00940（元大台灣價值高息）。

不過這個章節，我不只要談00940，更想說一個故事，一個關於投資、責任與成熟的故事。故事的主角，不只是這檔ETF，而是我們，每一位曾經走進金融市場，想要靠著一筆資金改變命運的平凡人。

高股息熱潮：ETF的崛起

還記得自己第一次買ETF的時候嗎？或許是因為理專的推薦，也可能是因為YouTube上一位財經KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）的影片讓我們心動。

ETF 的概念很迷人，用一檔商品就能包進數十家公司，風險分散、操作簡單，還有機會穩定領息。不用選股、不用盯盤，只要定期定額投入資金就好，這樣的投資方式聽起來相當簡單且具吸引力。

當然，市場也不辜負這樣的設定。從0050（元大寶來台灣卓越50）、0056（元大寶來台灣高股息）、00878（國泰永續高股息），一路到近年來的00919（群益台灣精選高息）、00929（復華台灣科技優息）、00939（統一台灣高息動能），台灣的ETF市場從冷門產品，變成了全民運動。然後，00940（元大台灣價值高息）橫空出世。

轟動的誕生：00940逆天募集

很難想像，一檔還未上市的ETF，居然能募集超過新台幣1,700億元的資金。這是什麼概念？因為它一出生，就成為全台第四大的ETF，緊追在0050、0056與00878之後。

它一出場，就創下驚人佳績：短短5天就募得新台幣1,752億元的資金，受益人數也是當時最多，光是申購期間就高達70.8萬人，還沒上市就成為當時規模第四大的ETF，改寫台股ETF紀錄，但也因此引發許多亂象。由於00940當時主打每股10元的親民價格，加上高股息、月月配，吸引龐大的小資族與退休族爭相申購。甚至有銀行行員分享：「有些客戶拿了房屋權狀要來借款，還有連證券帳戶都沒有就想解掉百萬定存。」這些人，全都是為了買00940。

如此誇張的參與熱潮，來自幾個因素：

高明的行銷手法 元大投信將00940包裝為「最貼近台灣價值」、「兼顧成長與配息」的高息息ETF，甚至以「小資最強ETF」作為宣傳口號，強打月配息特色，吸引大批散戶投入。 社群與KOL帶風向 不乏理財KOL與社群媒體分享預期高配息、低進場門檻與「新ETF會先漲一波」的經驗論，引發FOMO（Fear Of Missing Out，錯失恐懼症）情緒。 切入時間點精準 配合股市高點與存股風潮，投資人原已養成高股息ETF定期定額的習慣，剛好00940主打每月配息、入門簡單，便迅速吸引大量資金湧入。

這也導致承銷的券商、銀行不堪負荷，於是玉山綜合證券開出第一槍，宣布停止申購，接著台新綜合證券也跟進停售。此情此景，猶如1637年荷蘭的「鬱金香狂熱」，不只讓金融監督管理委員會發新聞稿，呼籲民眾要理性冷靜，連元大投信也發出公告，要大家「評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策」。

然而，這還只是故事的序曲，上市前的萬人追捧，還未掛牌的高度期待，瞬間轉為上市後的失落與抱怨。

「『破發』（編按：股票價格跌破發行價格）了，快來自救！」

「買00940快樂領息，結果變成苦澀套牢！」

「當初說不會『破發』的，現在怎麼辦？」

市場上，開始出現00940自救會，有人發起抗議、有人喊話要求賠償。

想吃成分股豆腐 卻吃到臭豆腐

上市當日（2024年4月1日），00940正式進場買進預先公布的40檔成分股。然而，由於市場早就根據成分股名單提前炒作，等00940實際買入後，許多個股隨即反轉下跌，造成所謂的「高檔接刀」，例如：神基科技（3005）開幕期間股價從105元一路飆漲到最高161.5元，但4月1日00940 上市後，股價卻從130元附近跌回105元。

此外，自2024年4月掛牌上市以來，00940表現並未如預期大放異采，掛牌3個月，報酬遠遠落後大盤（加權指數）。2024年4月至6月期間，大盤上漲13.3％，但 00940同期間僅上漲2.42％，在所有台股高股息ETF中，3 個月績效排名倒數，讓多數原始受益人出現帳上虧損。

除了績效不佳，配息也令人失望。畢竟，00940主打的月配息是其最大賣點之一，吸引大批存股族與小資族進場。然而，現實卻狠狠澆了市場一盆冷水。2024年6月初，00940首次公布預估配息金額：每受益權單位僅發放0.05 元，換算殖利率僅5.76％，對比其他競爭月配息對手，如00919同期配出11.19％的殖利率，市場的期待瞬間變成憤怒，更不用說00940後續配息還愈配愈少，讓不少原始受益人憤怒炸鍋。

會有如此巨大的落差，主要原因包括：

成立時間過短，尚未穩定配息來源：首配時，ETF掛牌僅兩個月，累積股息有限。 操作成本分攤壓力大：龐大受益人數導致營運開銷提高，每個人能分到的獲益自然更少。 成分股配息率未如預期高：不少成分股屬於股息穩定，但不特別高的企業。

誰該為亂象負責？

回顧00940的亂象，也請好好思考：之所以購入00940，是有人拿槍逼我們嗎？是有人偷偷動用我們的帳戶下單嗎？

想一想，在做出任何投資決策時，合約、風險揭露書、KYC（Know Your Customer，企業確認客戶身分的程序）等文件，哪一樣不是你親手簽下的？別忘了，每一次的投資，都是從自己按下確認鍵的那一刻開始。投資失利時，把責任推給券商、推給分析師，甚至推給市場，是不是太過於不負責任？

我不是不能理解散戶的心情，因為我自己也是投資人，更希望每一筆錢都能開花結果。但投資從來不是保證獲利的買賣，它是風險與報酬的天秤，只有讓自己的認知與能力取得平衡，才能走得長遠。如果因為一檔ETF「破發」就成立自救會，而不是去思考自己當初為何會買進，那麼我只能說：你可能還沒準備好當個成熟的投資人。

「破發」真的這麼糟嗎？

「啊！00940『破發』了怎麼辦？會不會掛牌就跌10％？」

「啊！00940『破發』了怎麼辦？會不會掛牌就跌10％？」

別急，先回到ETF的商品架構思考。一檔ETF可能包含30、40檔成分股，要讓它整體跌10％，代表其中多數成分股都得跌停。雖然現實世界裡的確發生過，那就是2025年4月2日川普（Donald Trump）第二屆任期的美中關稅戰所引發的股災。當時別說是00940，就連台股大盤都面臨跌停的系統性風險。這是00940的問題嗎？答案當然是否定的。

此外，ETF不是短線賭博，它是一種資產配置工具。就像0056，當初大家笑它雖有配息但賺不到價差，不過拉長時間來看，從2007年12月到2025年4月，0056的總報酬其實不差：資本利得28.11％，配息報酬215.61％，總報酬243.72％。而 0050雖然總報酬396.5％，但須承受的波動也更大，以標準差來看，0050的年化標準差高達30.06％，對比0056則是22.58％。

要配息、追成長 還是看價值？

近年來，高股息ETF愈來愈多，選股邏輯也愈來愈精緻。有人重視價值、有人重視動能，有人要穩定現金流、有人則希望享有股價成長。現在的ETF，早就不是單一維度的選擇，而是多因子的選股模型。

00919強調成長加股息、00929偏向價值與穩定、00940則標榜市場話題與動能因子結合。挑選前不妨先問自己：「我需要的是什麼？」要每月配息？選00929；要景氣循環時賺一波價差？選00919；要挑戰未來市場趨勢？或許00940有機會（詳見表1-1）。

一堂關於成熟的投資課

這不只是一段關於00940的故事，而是一堂人生必修的投資課。

投資不是夜市買蚵仔煎，別人說好吃就跟著排隊。它是長期累積知識、判斷與經驗的過程，需要時間經營、了解市場波動、認識風險本質、看懂商品背後結構，更要有一顆穩定的心，好面對每次的上漲與回檔，去承擔每一個投資決策所帶來的後果。

想賺錢可以，但得先有賠錢的勇氣。若連一次損失都承受不了，那麼在投資市場裡肯定走不遠。如果會為了00940組自救會，那明天可能也會為了00929、00939籌組抗議團體，因為他們永遠沒辦法為自己的決策負責。

真正的成長，是從一次又一次的錯誤中學習，從失敗中找到邏輯與節奏，更要在市場裡，練就一顆不動如山的心。

可以不懂 但不能不學

「我不懂ETF，但別人說可以買。」

「我看網紅介紹就買了。」

沒關係，你可以不懂，但不能永遠不學。因為當你把自己的錢交出去時，它就不再只是數字，而是人生的一部分，要對自己負責。

這世界不會等我們學會投資，它只會讓我們一再付出代價，直到我們願意學會為止。

如果你看到這裡，還願意思考、願意改變，那我就願意繼續陪大家走下去。後面，我會用許多篇幅，一步步帶大家認識ETF的世界。

不論是市值型、高股息、動能、價值、科技、甚至海外市場，我們會用最淺顯的語言，把最複雜的東西講清楚。

千萬記住！這世界沒有穩賺不賠的投資，只有準備好的人，才是迎接勝利的那一方。

（本文摘自今周刊《股債平衡ETF佛系暴賺600％：定期定額雙引擎投資加速器》，作者： 謝晨彥 股怪教授）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。