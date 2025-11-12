市場震盪資金轉向具潛力標的 這 ETF 日均量飆近六成

美國聯邦政府持續停擺，導致聯準會（Fed）與市場缺乏官方經濟數據作為政策與投資判斷依據，市場信心受影響，台美股市近期同步陷入震盪。台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短短數日內回檔近千點，市場情緒轉趨保守，然投資人對具備題材與基本面支撐的標的仍積極進場，尤以即將除息的國泰永續高股息（00878）最受矚目，11月3至7日均成交量達67,767張，較前一周成長近六成，顯示資金在震盪中尋求具備息收題材與長期潛力的投資選擇，這次參與除息最後買進日為11月17日。

國泰永續高股息（00878）經理人江宇騰表示，AI熱潮推升台股創高，但漲幅集中於少數大型科技股，整體市場呈現結構性輪動。觀察台灣前50大市值企業，僅少數個股近一個月漲幅高於大盤，顯示資金尚未全面擴散，且短線上過度集中，易出現回調及產業輪動。10月台股大漲9.34%，融資餘額突破新台幣3,000億元，技術面乖離率亦處於相對高檔，短線漲幅偏熱。美國多家科技股最新財報公布後出現獲利了結賣壓，台灣AI概念股同步承壓，指數震盪加劇。然而，電子權值股長期獲利動能仍具支撐，AI相關需求預期將延續至2027年後，拉回反而提供長線投資人分批布局的契機。

江宇騰指出，00878成分股中的五成為AI供應鏈，三成為金融股，產業配置兼顧成長與收益。AI產業方面，隨著科技巨頭持續擴大資本支出，伺服器、半導體、電腦周邊等供應鏈企業可望受惠，廣達、緯創、光寶科、華碩等皆具備中長期成長潛力。金融股則在資金環境寬鬆、交易熱絡的背景下，獲利表現有望回升，並具備補漲空間。00878透過產業配置的均衡策略，掌握市場輪動契機，提供投資人多元產業參與機會，亦有助於分散單一產業波動風險。

00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，選股標準涵蓋ESG評級與股利政策等多重條件，篩選出具備永續經營潛力的企業，隨政府已確定碳費將於2026年正式徵收，起徵價為每噸新台幣300元，以達成2050淨零排放的國家目標，相關綠色議題勢必越來越重要，甚至政府機構投資也得將ESG規範設為投資標準之一。值得留意的是，目前00878評價仍處於相對低檔，與大盤本益比差距約三成，未來隨著企業獲利持續上修，評價有望逐步修復，帶動整體表現。

國泰投信官網公告，00878最新配息資訊已公布，除息日為11月18日，參與配息最後買進日為11月17日。江宇騰表示，00878自成立以來即受到存股族青睞，主要因其具備季配息機制、選股邏輯嚴謹，涵蓋多檔具備產業競爭力與長期成長潛力的企業，且2024年實際總費用率為0.42%，若排除成立未滿1年之ETF，在高股息ETF中最親民低廉。隨著市場對AI與永續投資愈加重視，00878有望持續吸引資金關注，成為投資人進行核心資產配置的重要選擇之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。