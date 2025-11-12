半年漲51％配息率還8.8％！00980A首配超有感…鎖定AI、半導體題材提前布局

＊原文發文時間為11月4日

誰說主動式ETF不會配息？這檔6個月漲51% 還要發錢給你

有沒有一種ETF，漲得快、選得準，還能配！我在滑資料時忽然發現，之前上節目介紹過的主動野村臺灣優選（00980A）。

咦？怎麼才掛牌6個月，報酬率已經51%？看別人還在慢慢磨，它已經一馬當先跑到終點了...

重點來了！背後操盤野村投信，對台股有多強？

如果你有在看基金績效排行榜的話，平常那些在榜單上很活躍的「野村鴻運」、「野村成長」什麼的，這次不是只做基金而已，直接把操盤團隊搬來搞ETF，完全是有備而來的那種感覺！

講直白一點，這檔主動式ETF，不是在等市場決定哪檔會漲，再被動選入，而是做產業研究跟企業拜訪，直接挑有潛力的先卡位，像今年AI題材剛熱時就已經卡好位置（我看裡面有些標的根本在題材爆發前就買好了）。

更香的來了！00980A要配息了 而且是第一次配息

第一次通常都會特別「有感」配息金額0.328元，以10/31淨值計算直接端出年化配息率8.8%的成績，我自己都覺得有點驚喜，主動ETF這麼早配，還配這麼多？

想領息的話，幫你劃重點：

最後買進日：11/17（一）

想參與這次配息的話，記得不要錯過，不然你可能又要看到朋友領息曬單。

其實主動式ETF我覺得最大的優點就是改掉被動式那種只能乾等的窘境，而且那種「有人幫我顧部位」的感覺，真的有差！

很適合在投資部位中挪出一點位置當衛星配置，也不用一次壓很大，先放個10%、20%當觀察位也好，小心一買就回不去了嘿...

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。