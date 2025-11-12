輝達博通領頭發展矽光子 半導體 ETF 卡位商機 這檔年化配息率上看12%

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為了應對大規模AI運算對數據傳輸速度和能源效率的極高要求，AI晶片龍頭輝達以及通訊巨擘博通都正積極導入矽光子（Silicon Photonics）應用。法人預期，台灣的輝達與博通供應鏈可望受惠此波商機，建議投資人可以選擇囊括矽光子概念股的科技主題型ETF，搶占下一波AI伺服器升級商機。

矽光子技術憑藉其高效能、低功耗、高頻寬密度的特性，被視為突破傳統電子傳輸瓶頸的關鍵。目前台灣許多半導體業者積極投入矽光子技術，包含護國神山台積電（2330）、封測大廠日月光（3711），以及半導體測試介面解決方案龍頭穎崴（6515）等，都積極投入矽光子技術領域。

而目前台灣有多家投信都有發行聚焦半導體產業的主題型ETF，包含中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）等。其中00891成分股包含台積電、聯發科（2454）、日月光、旺矽（6223），以及穎崴等矽光子概念股，有望受惠此波浪潮。

00891經理人張圭慧表示，AI伺服器與主權AI崛起，推動全球算力擴建與測試介面需求持續攀升。以輝達新一代Blackwell GPU為例，其晶片尺寸由1913mm² 放大至3202mm²，測試內含價值由53美元倍增至95美元，未來Rubin世代將再創高峰。

此外，輝達10月宣布首款矽光子CPO技術網路交換器，獲甲骨文（Oracle）與Meta採用；至於博通與Meta合作之CPO技術已通過實際應用驗證，邁入商業化量產階段。張圭慧表示，展望2026年，矽光子相關供應鏈獲利有望提升，投資人可透過布局半導體主題型ETF，掌握這波產業升級行情。

根據中國信託投信官網，00891日前宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額；年化配息率上看12%，為本月公告配息ETF中少數年化配息率逾10%的ETF。00891本月除息日訂於11月18日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月17日前持有或買進，並於12月12日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 矽光子 配息
