巴菲特發表感謝函「安靜退場」 投資哲學將延續 這檔 ETF 再創新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

日股受惠於日本新任首相高市早苗上任後的「高市行情」、日圓持續貶值推升出口競爭力，市場資金明顯湧向日本權值核心企業與出口概念股。此外，股神巴菲特今年底將卸任波克夏執行長，日前更透過公開信表示自己將「安靜退場」。但波克夏新任執行長阿貝爾（Greg Abel）將延續巴菲特的投資哲學，堅定持有日本商社股票，甚至加碼。日股ETF在利多匯聚下表現亮眼，12日包含中信日本商社（00955）、復華日本龍頭（00949）等，盤中皆再創掛牌以來新高價。

中國信託投信指出，自10月高市早苗當選自民黨總裁以來，日經225指數漲幅已達9.3%。高市延續安倍經濟學三支箭政策（貨幣寬鬆、積極財政、結構改革），市場預期其政策將強化企業投資與出口動能，帶動股市進入「安倍經濟學2.0」新時代。

同時，日圓在寬鬆政策下持續走弱，截至10月底，美元兌日圓一度升至154價位，創下近半年新低，有助於提升日本出口競爭力。由於日本五大商社約有五成營收來自海外，日圓貶值將進一步放大商社獲利成長空間 。

根據Bloomberg資料，外資10月淨流入日本股市高達430億美元，創今年單月新高。中國信託投信分析，資金明顯偏好受惠出口與全球貿易的商社產業。日本五大商社憑藉深厚的全球供應鏈布局與多元業務結構，除能源、原物料、食品外，近年更積極布局再生資源與醫療健康領域，為未來獲利增添新動能。

不僅如此，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在8至9月間連續增持三菱商事與三井物產持股，雙雙突破10%，成為推升商社族群的重要催化劑。00955經理人辛忠駿表示，00955提供投資人一次參與日本經濟成長主軸的有效工具，兼具匯率題材與企業獲利雙重優勢。隨著高市政策延續安倍經濟學主軸、外資持續流入、以及巴菲特長線加碼帶動市場信心，預期日本商社產業仍有持續表現空間。

辛忠駿指出，日本企業治理改革與再生能源布局正在加速落地，商社龍頭具備龐大現金流與跨產業整合優勢，在高市政府穩定政策支持下，將持續受惠長線成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

巴菲特告別信：歸於沉寂 股神聲明今後不再撰寫年報

股神勉勵投資人 別為過錯自責

回應斬首高市早苗說 北京：薛劍個人行為 日刻意炒作

彭博：高市早苗「台灣有事」發言 非對台承諾

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬無法兼

指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

＊原文發文時間為11月11日 0050、006208兩檔追蹤同一個指數 怎麼漲跌情況不同？ 今天盤中觀察到一個有趣的現象：（0050）元大台灣50下跌0.07%，但（006208）富邦台5

複利是世界第八奇蹟…20歲月投5千到60歲滾出千萬！專家推00922穩跟上大盤趨勢

大樹下學投資影音主持人小余兒邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁，從最新投資人調查出發，解析為何ETF成為年輕世代最愛的理財工具，並揭示「越早開始定期定額，越能掌握複利力量」的關鍵觀念。 陳郁

00713股價漲不動、配息又降...乾脆換股0050？棒棒：前者防禦、後者攻擊

台股今年突破28,000點創歷史新高，但高股息ETF卻不動如山。就連過去兩年表現突出的國泰永續高股息（00713），今年卻宛如一灘死水，與市值型ETF一片欣欣向榮的氣勢形成鮮明對比。許多投資人因此疑惑，是否該將手中00713全數換成0050，趕上多頭列車。

主動型ETF打敗大盤？短線風光不代表長期穩賺…哲哲：長線10檔僅一檔能贏何不0050就好

分析師郭哲榮指出，台股10月漲勢猛烈，讓他直呼「真的可以叫光輝十月」。 他提醒投資人，在台股瘋狂飆漲的行情中，市值型ETF雖穩健，但主動型ETF已經成為今年投資圈的焦點。 台股創高帶動ETF熱

二代健保補充保費 股息逾2萬得多繳？0056、00878不能買了？施昇輝：只能這樣做

二代健保補充保費傳出將修法，針對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%補充保費，最快2027年上路。

