巴菲特發表感謝函「安靜退場」 投資哲學將延續 這檔 ETF 再創新高

日股受惠於日本新任首相高市早苗上任後的「高市行情」、日圓持續貶值推升出口競爭力，市場資金明顯湧向日本權值核心企業與出口概念股。此外，股神巴菲特今年底將卸任波克夏執行長，日前更透過公開信表示自己將「安靜退場」。但波克夏新任執行長阿貝爾（Greg Abel）將延續巴菲特的投資哲學，堅定持有日本商社股票，甚至加碼。日股ETF在利多匯聚下表現亮眼，12日包含中信日本商社（00955）、復華日本龍頭（00949）等，盤中皆再創掛牌以來新高價。

中國信託投信指出，自10月高市早苗當選自民黨總裁以來，日經225指數漲幅已達9.3%。高市延續安倍經濟學三支箭政策（貨幣寬鬆、積極財政、結構改革），市場預期其政策將強化企業投資與出口動能，帶動股市進入「安倍經濟學2.0」新時代。

同時，日圓在寬鬆政策下持續走弱，截至10月底，美元兌日圓一度升至154價位，創下近半年新低，有助於提升日本出口競爭力。由於日本五大商社約有五成營收來自海外，日圓貶值將進一步放大商社獲利成長空間 。

根據Bloomberg資料，外資10月淨流入日本股市高達430億美元，創今年單月新高。中國信託投信分析，資金明顯偏好受惠出口與全球貿易的商社產業。日本五大商社憑藉深厚的全球供應鏈布局與多元業務結構，除能源、原物料、食品外，近年更積極布局再生資源與醫療健康領域，為未來獲利增添新動能。

不僅如此，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在8至9月間連續增持三菱商事與三井物產持股，雙雙突破10%，成為推升商社族群的重要催化劑。00955經理人辛忠駿表示，00955提供投資人一次參與日本經濟成長主軸的有效工具，兼具匯率題材與企業獲利雙重優勢。隨著高市政策延續安倍經濟學主軸、外資持續流入、以及巴菲特長線加碼帶動市場信心，預期日本商社產業仍有持續表現空間。

辛忠駿指出，日本企業治理改革與再生能源布局正在加速落地，商社龍頭具備龐大現金流與跨產業整合優勢，在高市政府穩定政策支持下，將持續受惠長線成長。

