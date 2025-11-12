股票型 ETF 規模一周大減260億元 主動式 ETF 逆勢增

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股、美股高檔震盪，部分投資人獲利了結，根據統計，151檔股票型ETF近一周規模合計減少逾260億元，其中規模逆勢增加的前五大中，有四檔是主動式ETF，顯示主動式ETF逐漸攻占主流地位。

據CMoney統計股票型ETF近一周規模變化，主動統一台股增長（00981A）因績效亮眼帶動申購連連，規模一個禮拜增加32.4億元，邁向300億元大關只差臨門一腳；主動群益台灣強棒（00982A）規模周增31.9億元居次。主動統一全球創新（00988A）是上市滿一周的主動式海外股票型ETF，單周規模增加近17億元，增幅大躍進27%，展現快速成長的動力。逆勢增加的第四、五名則是元大台灣50、主動野村臺灣優選。

展望後市，00988A基金經理人陳意婷表示，依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修。加上全球保護主義升溫，「主權AI之爭」遍地開花，在AI算力、關鍵資源和能源基建、國防、貨幣霸權等四大面向，各國政府和企業都正加大預算規模以搶佔競爭優勢，將有助於股市震盪向上。

00981A基金經理人陳釧瑤表示，台股處在高檔，短線波動較大，但以中長線來看，全球對AI投資加速，有利相關供應鏈。觀察AI伺服器供應鏈的營收與獲利仍處於上修階段，非AI族群營運也緩步復甦，台股整體企業獲利持續向上，使長線盤勢仍為多頭格局，短線拉回可分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF AI 台股
延伸閱讀

主動型ETF打敗大盤？短線風光不代表長期穩賺…哲哲：長線10檔僅一檔能贏何不0050就好

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

台股ETF…愈跌愈買

證交稅303億元寫最強10月 年增四成 連三月成長

相關新聞

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬無法兼

指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

＊原文發文時間為11月11日 0050、006208兩檔追蹤同一個指數 怎麼漲跌情況不同？ 今天盤中觀察到一個有趣的現象：（0050）元大台灣50下跌0.07%，但（006208）富邦台5

複利是世界第八奇蹟…20歲月投5千到60歲滾出千萬！專家推00922穩跟上大盤趨勢

大樹下學投資影音主持人小余兒邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁，從最新投資人調查出發，解析為何ETF成為年輕世代最愛的理財工具，並揭示「越早開始定期定額，越能掌握複利力量」的關鍵觀念。 陳郁

00713股價漲不動、配息又降...乾脆換股0050？棒棒：前者防禦、後者攻擊

台股今年突破28,000點創歷史新高，但高股息ETF卻不動如山。就連過去兩年表現突出的國泰永續高股息（00713），今年卻宛如一灘死水，與市值型ETF一片欣欣向榮的氣勢形成鮮明對比。許多投資人因此疑惑，是否該將手中00713全數換成0050，趕上多頭列車。

主動型ETF打敗大盤？短線風光不代表長期穩賺…哲哲：長線10檔僅一檔能贏何不0050就好

分析師郭哲榮指出，台股10月漲勢猛烈，讓他直呼「真的可以叫光輝十月」。 他提醒投資人，在台股瘋狂飆漲的行情中，市值型ETF雖穩健，但主動型ETF已經成為今年投資圈的焦點。 台股創高帶動ETF熱

二代健保補充保費 股息逾2萬得多繳？0056、00878不能買了？施昇輝：只能這樣做

二代健保補充保費傳出將修法，針對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%補充保費，最快2027年上路。

