股票型 ETF 規模一周大減260億元 主動式 ETF 逆勢增

台股、美股高檔震盪，部分投資人獲利了結，根據統計，151檔股票型ETF近一周規模合計減少逾260億元，其中規模逆勢增加的前五大中，有四檔是主動式ETF，顯示主動式ETF逐漸攻占主流地位。

據CMoney統計股票型ETF近一周規模變化，主動統一台股增長（00981A）因績效亮眼帶動申購連連，規模一個禮拜增加32.4億元，邁向300億元大關只差臨門一腳；主動群益台灣強棒（00982A）規模周增31.9億元居次。主動統一全球創新（00988A）是上市滿一周的主動式海外股票型ETF，單周規模增加近17億元，增幅大躍進27%，展現快速成長的動力。逆勢增加的第四、五名則是元大台灣50、主動野村臺灣優選。

展望後市，00988A基金經理人陳意婷表示，依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修。加上全球保護主義升溫，「主權AI之爭」遍地開花，在AI算力、關鍵資源和能源基建、國防、貨幣霸權等四大面向，各國政府和企業都正加大預算規模以搶佔競爭優勢，將有助於股市震盪向上。

00981A基金經理人陳釧瑤表示，台股處在高檔，短線波動較大，但以中長線來看，全球對AI投資加速，有利相關供應鏈。觀察AI伺服器供應鏈的營收與獲利仍處於上修階段，非AI族群營運也緩步復甦，台股整體企業獲利持續向上，使長線盤勢仍為多頭格局，短線拉回可分批布局。

