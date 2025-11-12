領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬無法兼得嗎？

事實上，目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10%的共有8檔，然而同期總報酬率只有3檔為正。若進一步比較川普關稅股災後，高股息ETF近半年的績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%雙十表現」者，只有大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔，代表這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也具備同時享受市場成長的能力。

專家以00918為例，能夠在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。

攤開00918成分股，包括鴻海(2317)、京元電(2449)、漢唐(2404)等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。

同時，00918自掛牌以來，近10次配息中已有7次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。隨投資需求轉變，當前投資人對高股息ETF的要求已不只是會配息，更要能跟上成長趨勢，唯有兼具配息效率、填息紀律與成長性，能夠息收雙賺的高股息ETF才是配置首選。

近一年殖利率破10%的高股息ETF與含息報酬表現

股票代號 ETF名稱 近一年殖利率(%) 近6個月含息報酬率(%) 近一年含息報酬率(%) 0056 元大高股息 10.9 15.9 7.2 00918 大華優利高填息30 13.8 11.4 4.3 00919 群益台灣精選高息 13.1 5.6 3.5 00930 永豐ESG低碳高息 11.5 5.4 -2.4 00932 兆豐永續高息等權 12.4 5.0 -8.6 00731 復華富時高息低波 14.5 3.7 -2.6 00713 元大台灣高息低波 10.3 3.2 -0.9 00915 凱基優選高股息30 13.6 -0.8 -10.1

資料來源： CMONEY ；統計至2025/11/10；報酬率以台幣計價；殖利率以最近一年已(將)配發的現金股利 / 統計日收盤價 × 100%；以近6個月含息報酬率排序。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。