領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光
高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬無法兼得嗎？
事實上，目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10%的共有8檔，然而同期總報酬率只有3檔為正。若進一步比較川普關稅股災後，高股息ETF近半年的績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%雙十表現」者，只有大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔，代表這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也具備同時享受市場成長的能力。
專家以00918為例，能夠在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。
攤開00918成分股，包括鴻海(2317)、京元電(2449)、漢唐(2404)等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。
同時，00918自掛牌以來，近10次配息中已有7次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。隨投資需求轉變，當前投資人對高股息ETF的要求已不只是會配息，更要能跟上成長趨勢，唯有兼具配息效率、填息紀律與成長性，能夠息收雙賺的高股息ETF才是配置首選。
近一年殖利率破10%的高股息ETF與含息報酬表現
|股票代號
|ETF名稱
|近一年殖利率(%)
|近6個月含息報酬率(%)
|近一年含息報酬率(%)
|0056
|元大高股息
|10.9
|15.9
|7.2
|00918
|大華優利高填息30
|13.8
|11.4
|4.3
|00919
|群益台灣精選高息
|13.1
|5.6
|3.5
|00930
|永豐ESG低碳高息
|11.5
|5.4
|-2.4
|00932
|兆豐永續高息等權
|12.4
|5.0
|-8.6
|00731
|復華富時高息低波
|14.5
|3.7
|-2.6
|00713
|元大台灣高息低波
|10.3
|3.2
|-0.9
|00915
|凱基優選高股息30
|13.6
|-0.8
|-10.1
資料來源：CMONEY；統計至2025/11/10；報酬率以台幣計價；殖利率以最近一年已(將)配發的現金股利 / 統計日收盤價 × 100%；以近6個月含息報酬率排序。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言