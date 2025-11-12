指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

＊原文發文時間為11月11日

0050、006208兩檔追蹤同一個指數 怎麼漲跌情況不同？

今天盤中觀察到一個有趣的現象：（0050）元大台灣50下跌0.07%，但（006208）富邦台50卻上漲0.2%。明明兩檔都追蹤同一個「臺灣50指數」，為什麼一檔綠、一檔紅？

想到之前很多投資人問我：「它們追同一個指數，績效不應該一樣嗎？」答案是不一定。原因主要有三個：

1.追蹤誤差

雖然兩檔ETF都以「臺灣50指數」為目標，但各家投信在實際操作時，可能因為：成分股調整時間不同、買進成本與時點差異、現金股利入帳與再投入時間落差等等因素，都會讓ETF淨值出現細微差距，進而造成報酬的不同。

若ETF的績效與指數表現接近，就代表追蹤品質良好。而一般被動式ETF都有明確規範，若追蹤誤差超出一定範圍，投信必須公告說明，因此不需過度擔心短期落差，長期來看，兩者仍會維持高度一致，但很難一樣。

2.經理費與保管費差異

過去006208的總費用率低於0050，不過今年兩檔都有調整，目前費用率幾乎持平，差距僅約0.002%。雖然這樣的差距微乎其微，但若拉長到數年甚至十年以上，費用仍會透過複利效應逐漸累積，讓報酬出現些許落差。

3.折溢價影響

ETF在市場上的成交價不一定等於「基金淨值」。以近期情況為例，0050因成交量大、買盤相對強勁，市場上容易出現溢價，像今天就出現約0.24元的溢價，溢價率約0.38%。相對地，006208溢價幅度僅約0.11元、溢價率約0.07%，甚至過往有出現折價的情況。這些看似細微差異，就可能導致短期價格出現「0050下跌、006208上漲」的反向走勢。

雖然兩檔ETF都追蹤同一個指數，但這並不代表它們的績效會完全一致。在實際操作上，仍會受到「操作策略」、「費用率」以及「市場買賣行為」等因素影響，導致短期表現略有差距。不過從長期來看，兩檔ETF的趨勢會非常接近，績效差距通常不到太大。

若你只是想跟著台股前50大企業走，這兩檔ETF的流動性與成交量都很不錯，值得納入觀察的選擇。不過就要注意，近期0050溢價情況較明顯，若你對買入價格敏感，建議在送單前先查看折溢價狀況，挑在合理區間進場會更安心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。