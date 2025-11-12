複利是世界第八奇蹟…20歲月投5千到60歲滾出千萬！專家推00922穩跟上大盤趨勢
大樹下學投資影音主持人小余兒邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁，從最新投資人調查出發，解析為何ETF成為年輕世代最愛的理財工具，並揭示「越早開始定期定額，越能掌握複利力量」的關鍵觀念。
陳郁仁解析投信投顧公會的最新調查，發現台灣民眾在理財上，ETF與股票仍是前三大熱門工具，不過年齡層之間出現明顯分化。
陳郁仁指出：「50歲以下投資人明顯偏好ETF，而50歲以上仍以個股為主，這反映出世代差異。」
他歸納年輕族群青睞ETF的三大主因：
第一：風險分散
ETF可一次持有多檔標的，降低單一股票波動
第二：透明與低成本
被動型ETF規則公開、費用低、交易稅少，長期投資更有效率
第三：主題多元
從高股息、AI到海外市場，ETF讓投資變得簡單可及
定期定額多少才剛好？每月5000至2萬最常見
報告顯示，多數投資人每月定期定額落在5000至20000元區間。
陳郁仁表示，這金額「剛好符合退休理財的實際需求」。
他以報酬率6%為例，說明複利威力：
20歲開始 每月投入5079元，60歲時可累積約1000萬
30歲開始 需投入9944元
40歲起跳 則得每月21371元
50歲才開始 每月近6萬元才夠
他強調：「越早開始，所需金額越低。這就是複利的力量。」
通膨是退休的大敵：100萬變54萬的真相
陳郁仁提醒，不投資的最大風險就是通膨。
他舉例說：「若年通膨率為2%，20年後100萬購買力僅剩66.8萬；若通膨達3%，20年後更只剩54.4萬，購買力打了將近五折。」
因此，光靠儲蓄無法應對未來生活成本上升，長期投資才是維持退休生活品質的關鍵。
退休金該怎麼存？「越早開始＋選對標的」是關鍵
多數人認為退休後每月開銷需3萬至5萬元，若以65歲退休、活到85歲計算，再加上通膨，1000萬退休金只是保守估計。
陳郁仁建議：「除了提早開始，標的選擇也很重要。若沒時間研究個股，最簡單的方法就是定期定額投資台股大盤ETF。」
跟著台灣經濟成長的ETF
他舉例，「國泰台灣領袖50（00922）」追蹤台灣市值大、流動性佳、獲利穩定的前50家企業，前十大成分股包括台積電、鴻海、富邦金、中信金與國泰金，
「買進一張00922，相當於一次投資台灣50大領袖企業。」
他認為，未來ETF將成為「所有世代共同的理財語言」，不論年輕或中高齡投資人，都能依需求靈活配置。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
