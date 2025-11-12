00713股價漲不動、配息又降...乾脆換股0050？棒棒：前者防禦、後者攻擊

台股今年突破28,000點創歷史新高，但高股息ETF卻不動如山。就連過去兩年表現突出的00713，今年卻宛如一灘死水，與市值型ETF一片欣欣向榮的氣勢形成鮮明對比。許多投資人因此疑惑，是否該將手中00713全數換成0050、006208等市值型ETF，搶搭多頭列車。

財經KOL棒棒指出，00713主打「高股息、低波動」特性，選股池來自市值前250大公司，再以高股息、低波動及財務體質三大條件篩選出50檔股票，每半年調整一次。

00713的定位並非追求價差，而是提供穩定現金流與防禦性報酬。然而，隨著2025年市場熱潮轉向AI與主動式ETF，高股息類產品表現相對失色，00713自然受到影響。

回顧2023年，主打「低波動」的00713之所以成為「飆股型ETF」，是因搭上景氣復甦與AI題材順風車。

當時00713成分股包含多檔AI供應鏈與電子股，報酬率顯著領先同類型ETF。不過2024年中期換股後，ETF轉向金融與傳產等防禦性產業，雖穩定卻失去漲勢。

進入2025年，高股息題材降溫、AI成長股領軍，使00713漸成「牛市邊緣人」。

棒棒分析，00713近期配息表現也出現下滑。過去最高單季配息1.5元，如今僅剩0.78元，年化報酬率減弱，對原本以「高配息」為主要存股目的的投資人而言，吸引力自然下降。 棒棒表示，「當市場焦點轉移、人氣資金流出，高股息ETF就難以再現先前的熱度」。

從產業組成來看，00713目前金融股占比最高，其次為通訊網路、電子零組件與傳產類股。

由於長期以穩定現金流為主要考量，科技權值股與AI概念股占比相對較低。這樣的結構在多頭時期漲勢有限，但在震盪盤或空頭階段則能發揮防禦效果。換言之，00713更像是一檔「穩健收益型ETF」，而非「成長型ETF」。

那麼，現在換成0050或006208是否比較好？棒棒認為，這取決於投資人劇本。若是想追求資產擴張或價差收益，換股當然無妨；但若目標是穩定現金流與抗跌特性，00713仍是合格的防禦型配置工具。

棒棒建議投資人回頭思考，當初買進00713的理由是「現金流」還是「價差」？若仍重視穩健與防禦，不必急於轉換。

此外，棒棒提醒，不少投資人因短期績效焦慮而頻繁換股，反而錯過長期收益。「群體行為往往讓人更焦慮，市場上一波『00713不行了』的聲音，很可能只是短期現象。」他強調，若投資策略明確，持有時間足夠，00713仍具長期穩健配置價值。

最後棒棒指出，00713在2022年熊市期間展現出強勁的抗跌特性，這是防禦型ETF的重要優勢。雖然在成長行情中缺乏爆發力，但其穩定現金流與低波動特質，仍是保守型投資人布局不可或缺的一環。「只要你能接受慢速但穩定的節奏，00713依然是適合長期持有的工具。」

