快訊

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

台股震盪中顯契機 這 ETF 聚焦 AI 紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球AI基建浪潮持續擴張，輝達等重量級客戶大舉拉貨，帶動台灣AI供應鏈訂單暢旺，台積電（2330）、鴻海（2317）等龍頭企業受惠明顯。根據國發會最新資料，台灣9月景氣對策燈號由綠轉為黃紅，綜合分數由31升至35分，主要受AI、高效能運算及雲端資料中心需求成長推動。隨著年底採購旺季來臨與出口動能延續，台灣景氣有望維持擴張態勢。儘管近期台股短線受到全球利率政策與地緣政治影響而震盪，整體而言，AI供應鏈的強勁動能仍為台股長線提供支撐，AI題材持續吸引資金關注，成為中長期成長的重要推手。

在全球科技巨頭積極加碼AI投資下，產業前景更趨樂觀。微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜近期財報皆上修AI資本支出預測，顯示AI伺服器建置需求將延續至2026年。輝達預估2025年第4季整櫃型AI伺服器出貨量將達全年高峰，年增率高達163%。台灣企業在這波AI浪潮中扮演關鍵角色，從晶圓代工、IC設計、封測到伺服器組裝，構築完整且高效的AI供應鏈。鴻海作為輝達的重要合作夥伴，不僅搭上AI伺服器出貨潮，更積極布局次世代伺服器，預計2026年下半年量產，展現台廠在AI硬體鏈的技術實力與全球競爭力。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）正以台灣AI供應鏈為核心，涵蓋台積電、鴻海等具代表性的AI與高效運算指標企業，完整布局IC設計、製造、封測與伺服器組裝等關鍵環節。透過00901，投資人能同步參與台灣在全球AI產業崛起的黃金契機，並分散單一個股風險，掌握長期報酬潛力。此外，00901今年首次迎來配息，11月24日為最後買進日，11月25日除息，並於12月19日發放配息。

展望後市，AI應用帶動的企業投資與政策利多，有助台灣內需動能回升。在市場信心回穩下，景氣燈號可望持穩黃紅區間。隨著AI成為推動全球經濟新動能，台灣AI供應鏈持續受惠，現階段正是鎖定AI長線成長趨勢、布局未來的最佳時機。00901正是投資人共享這場科技革命關鍵布局的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 伺服器
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股早盤漲逾150點站回月線 台積電開高5元

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

軟銀賣輝達股套現58億美元 市場揣測孫正義為打造 AI 版圖預作準備

台股ETF…愈跌愈買

相關新聞

複利是世界第八奇蹟…20歲月投5千到60歲滾出千萬！專家推00922穩跟上大盤趨勢

大樹下學投資影音主持人小余兒邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁，從最新投資人調查出發，解析為何ETF成為年輕世代最愛的理財工具，並揭示「越早開始定期定額，越能掌握複利力量」的關鍵觀念。 陳郁

00713股價漲不動、配息又降...乾脆換股0050？棒棒：前者防禦、後者攻擊

台股今年突破28,000點創歷史新高，但高股息ETF卻不動如山。就連過去兩年表現突出的國泰永續高股息（00713），今年卻宛如一灘死水，與市值型ETF一片欣欣向榮的氣勢形成鮮明對比。許多投資人因此疑惑，是否該將手中00713全數換成0050，趕上多頭列車。

主動型ETF打敗大盤？短線風光不代表長期穩賺…哲哲：長線10檔僅一檔能贏何不0050就好

分析師郭哲榮指出，台股10月漲勢猛烈，讓他直呼「真的可以叫光輝十月」。 他提醒投資人，在台股瘋狂飆漲的行情中，市值型ETF雖穩健，但主動型ETF已經成為今年投資圈的焦點。 台股創高帶動ETF熱

0050還是0056「老掉牙的選擇題」！三明治先生：波動低比較安全？才是長線風險

到底要選0050還是0056，對我來說沒有什麼懸念，但也理解有些人喜歡配息的感覺，我一開始投資時也是偏好高配息的殖利率股票。 但我很建議大家用整個生命來看，不要太在意短期的波動或是現金流，畢竟投資E

二代健保補充保費 股息逾2萬得多繳？0056、00878不能買了？施昇輝：只能這樣做

二代健保補充保費傳出將修法，針對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%補充保費，最快2027年上路。

台股ETF…愈跌愈買

台股近期震盪盤軟，加權指數昨（11）日雖然再度跌破月線支撐，投資人買氣依舊高昂，不但不畏市場風險，反而「愈跌愈買」。除融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。