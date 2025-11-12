台股震盪中顯契機 這 ETF 聚焦 AI 紅利

全球AI基建浪潮持續擴張，輝達等重量級客戶大舉拉貨，帶動台灣AI供應鏈訂單暢旺，台積電（2330）、鴻海（2317）等龍頭企業受惠明顯。根據國發會最新資料，台灣9月景氣對策燈號由綠轉為黃紅，綜合分數由31升至35分，主要受AI、高效能運算及雲端資料中心需求成長推動。隨著年底採購旺季來臨與出口動能延續，台灣景氣有望維持擴張態勢。儘管近期台股短線受到全球利率政策與地緣政治影響而震盪，整體而言，AI供應鏈的強勁動能仍為台股長線提供支撐，AI題材持續吸引資金關注，成為中長期成長的重要推手。

在全球科技巨頭積極加碼AI投資下，產業前景更趨樂觀。微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜近期財報皆上修AI資本支出預測，顯示AI伺服器建置需求將延續至2026年。輝達預估2025年第4季整櫃型AI伺服器出貨量將達全年高峰，年增率高達163%。台灣企業在這波AI浪潮中扮演關鍵角色，從晶圓代工、IC設計、封測到伺服器組裝，構築完整且高效的AI供應鏈。鴻海作為輝達的重要合作夥伴，不僅搭上AI伺服器出貨潮，更積極布局次世代伺服器，預計2026年下半年量產，展現台廠在AI硬體鏈的技術實力與全球競爭力。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）正以台灣AI供應鏈為核心，涵蓋台積電、鴻海等具代表性的AI與高效運算指標企業，完整布局IC設計、製造、封測與伺服器組裝等關鍵環節。透過00901，投資人能同步參與台灣在全球AI產業崛起的黃金契機，並分散單一個股風險，掌握長期報酬潛力。此外，00901今年首次迎來配息，11月24日為最後買進日，11月25日除息，並於12月19日發放配息。

展望後市，AI應用帶動的企業投資與政策利多，有助台灣內需動能回升。在市場信心回穩下，景氣燈號可望持穩黃紅區間。隨著AI成為推動全球經濟新動能，台灣AI供應鏈持續受惠，現階段正是鎖定AI長線成長趨勢、布局未來的最佳時機。00901正是投資人共享這場科技革命關鍵布局的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。