主動型ETF打敗大盤？短線風光不代表長期穩賺…哲哲：長線10檔僅一檔能贏何不0050就好

聯合新聞網／ 綜合報導
巴菲特十年賭局案例：S&P500 ETF報酬125%，遠勝主動基金36%。想長期滾出財富，還是老老實實選市值型ETF。中央社
分析師郭哲榮指出，台股10月漲勢猛烈，讓他直呼「真的可以叫光輝十月」。

他提醒投資人，在台股瘋狂飆漲的行情中，市值型ETF雖穩健，但主動型ETF已經成為今年投資圈的焦點。

台股創高帶動ETF熱潮

哲哲表示，台股10月單月上漲2412點，是台股史上第二大漲點，「大盤這樣漲，投資人最想問的問題是，到底該買哪一種ETF才會最賺？」

他指出，像0050、006208這類市值型ETF，只能賺到與大盤差不多的報酬，「如果想要賺得更多，主動型ETF可能是更積極的選擇。」

郭哲榮補充，2025年是台股「主動型ETF元年」，自5月第一檔主動ETF...00980A上市以來，市場已出現12檔相關產品、總規模突破700億元，「投資台股的有5檔，海外債券4檔、海外股市3檔，整個市場熱度非常明顯。」

主動與被動ETF差在哪？

哲哲解釋，傳統ETF屬於「被動型」，「像0050追蹤台灣50指數，基金經理人只要依照指數調整成分股，報酬自然會跟大盤差不多。」

但主動型ETF不同，「它不受指數限制，經理人主動選股、調整投資組合，目標是超越市場，也就是追求超額報酬。」

他也補充，名稱結尾的「A」其實就是Active（主動）的意思。

主動型ETF短線搶眼 但要看長期表現

郭哲榮指出，主動型ETF近期表現確實搶眼，以10月為例，大盤上漲9.3%，多數主動型ETF都打敗大盤。

「第一名的00981A報酬率高達15.8%，表現相當亮眼，不過元老級的00980A報酬僅9.7%，甚至輸給0050的12%。」

他進一步分析，00981A之所以領先，是因為成分股配置不同。

「00981A第二大持股是奇鋐，10月上漲45.2%；第三大成分股茂林KY也漲35.4%，這些關鍵持股讓績效大幅超前。」

但他提醒，「選股與權重差距，往往決定報酬能否勝出。」

長期來看 主動ETF未必能贏

哲哲也話鋒一轉，強調不能只看短線表現。

「這些ETF發行時間都在5月，剛好遇到台股從低點一路V轉上漲，這段期間只要選到中小型股，績效自然漂亮。」

他舉美股為例說明：「過去23年，主動基金能打敗S&P500的年份只有3年；如果拉長到10年，平均只有10.5%的主動基金能長期勝出。」

郭哲榮笑說：「十檔裡只有一檔能贏，為什麼不直接買S&P500或0050？」

長期投資選市值型 短線操作才考慮主動型

他也引用巴菲特的經典案例：「巴菲特在2008年跟基金經理人打賭十年，S&P500 ETF的報酬125%，遠勝對方基金的36%。」

郭哲榮總結表示：「主動型ETF短期能跑贏大盤，但長期不一定能贏。

如果你是想長期投資、靠複利滾出財富，0050、006208這類市值型ETF會更適合。

但如果你擅長短線操作、願意盯盤，那主動型ETF也能嘗試看看。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

