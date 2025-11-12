0050還是0056「老掉牙的選擇題」！三明治先生：波動低比較安全？才是長線風險

到底要選0050還是0056，對我來說沒有什麼懸念，但也理解有些人喜歡配息的感覺，我一開始投資時也是偏好高配息的殖利率股票。

但我很建議大家用整個生命來看，不要太在意短期的波動或是現金流，畢竟投資ETF就不是短期持有了，年化報酬率也要參考20年左右的。

從成立以來，0050的年化報酬約是12.48%(資料來源 money DJ理財網)，奇怪的是0056的報酬率比較難查得到，我用股價的走勢算大約是6%，加上配息的報酬大約也就是10%附近。

在20年的期間內，這2%的差距會是非常大的，這裡不用多講純看兩者從2008~2025年間的總報酬差了200%就知道。

可以理解有人覺得配息進來比較有安全感，但希望大家用另一個角度思考，你一定有某個退休的門檻，甚至是退休後也要有一定程度的被動收入，才能過上理想的退休生活。

假設這個金額是1500萬好了，用4%法則計算，一個月可以產生約5萬的被動收入，那你現在所有的投資都是以這個目標來努力。

我們從上面的報酬率來計算，假設扣掉通膨0050是10%左右，0056是8%就好，那每個月要存下多少錢呢？

因為對我們來講，不管投資在哪裡，能存下多少錢大致是固定的，所以我們用同樣的金額來比較。

假設你還有30年退休，每月存下1萬的話，投資0050期末大約是2000萬，0056大約是1400萬，相差約30%。

雖然數字不一樣，但我們目標是1500萬/每月5萬的被動收入，0056的數字其實也沒差太遠對吧。

但要思考退休以後股市還是持續在波動，我們假設0050的波動比較大，有機會一年就下跌30%，0056波動少一半，只有15%好了。

在這種情況下，0050遇到下跌30%的年份時，還有1400萬左右，用4%法則提領的話，每月大約還有4.6萬。

0056遇到下跌15%的年份時，大約只剩1200萬，每月提領剩4萬元。

可以看到，即使0056的波動只有0050的一半(實際上兩者波動相差不多)，因為前面30年累積的差距，給了0050更多的下跌空間。

從波動的角度看，0050會被稱為風險較高，0056被認為風險較低。

但從個人的一生角度來看，在30年的期間內投資在報酬較低的0056當中，反而會對理財規劃產生更大的風險。

沒有想要評論他人的投資方式或推廣方向，但很多人都還有幾十年的投資時長，只要稍微優化一下就會產生很大的差距，真的要好好思考一下。

◎本文內容已獲 三明治先生的理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。