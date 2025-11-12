台股ETF…愈跌愈買

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏張瀞文／台北報導

台股近期震盪盤軟，加權指數昨（11）日雖然再度跌破月線支撐，投資人買氣依舊高昂，不但不畏市場風險，反而「愈跌愈買」。除融資餘額節節上揚外，龍頭ETF及個股的定期定額交易戶數也再創歷史新高。總計台股ETF受益人數已來到1,154.1萬人，創下歷史新高紀錄。

證交所統計，到昨日為止，融資餘額金額成長到3,101億元，近一個月來成長8.5%；融券張數則下滑，10日融券張數餘額為30.9萬張，比近日高點減少7.7%。

定期定額方面，元大台灣50（0050）10月交易戶數單月大增64,268戶，總戶數一舉衝破60萬大關、來到600,123戶，創新高。這不僅使0050穩居定期定額ETF榜首，其戶數規模更是排名第一的個股台積電的約4.47倍，顯示投資人對於追蹤大盤、分散風險的市值型產品有壓倒性的偏好。

富邦台50（006208）緊追在0050之後，定期定額戶數同步增溫，持續上升至243,638戶，同樣遠勝過台積電，進一步鞏固市值型ETF的強勢地位。

高股息ETF方面，資金出現明顯的「退燒」與「擇優」分歧。國泰永續高股息（00878）雖仍居第二，但10月交易戶數減少12,267戶，降至282,657戶。

與此同時，元大高股息（0056）則逆勢上揚，單月增加3,784戶，戶數來到275,977戶，挑戰00878的第二名寶座，顯示在眾多高息產品中，投資人開始進行選擇性布局。

