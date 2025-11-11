快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

美就業放緩、通膨偏高 短債ETF資金避風港

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美國面臨就業放緩與通膨偏高的夾擊，聯準會（FED）官員態度分歧，為降息再添不確定性，法人認為，近期在布局上可納入短天期公債ETF做調節，打造資產避風港。 路透
美國面臨就業放緩與通膨偏高的夾擊，聯準會（FED）官員態度分歧，為降息再添不確定性，法人認為，近期在布局上可納入短天期公債ETF做調節，打造資產避風港。 路透

美國面臨就業放緩與通膨偏高的夾擊，聯準會（FED）官員態度分歧，為降息再添不確定性，法人認為，近期在布局上可納入短天期公債ETF做調節，打造資產避風港。

美國朝野兩黨已完成臨時協議並取得共識，川普更宣告政府關門有望在近期結束，不過，10月美國消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）原定本周將公布，但受到美國政府關門影響，有可能出現首次無法如期公布的窘境。

國泰US短期公債經理人陳韻竹表示，在聯準會宣布降息初期或快速降息期間，長天期公債雖可能於利率下行中獲益，但也容易因市場預期轉變而反應劇烈；短天期公債波動較小，且在降息期間同樣也能受惠，因此在近期受到政府關門、關稅裁決以及政府發行新債導致利率彈高等市場震盪的影響程度有望低於長天期美債。

在股市漲多期間，由於短天期債券的存續期間短，價格波動較低，有助於降低投組風險，普遍被視為具有「類貨幣市場特性」的標的。觀察股神巴菲特領導的控股公司波克夏．海瑟威公布第3季財報顯示，2025年8月公司現金儲備創新高達3,816億美元，且自2024年起公司有明顯加倉短天期美債的趨勢，目的就是為了在變動快速的市場下發揮避險作用，並隨市場起伏伺機而動，追逐收益機會。

中國信託投信表示，美國密大消費者信心指數創近三年低，反映出消費者對自身財務狀況的擔憂，也預示著未來消費支出的潛在緊縮，可能對整體經濟成長造成壓力。

由於短天期債券的存續期間較短，對利率變動的敏感度較低，即使聯準會貨幣政策路徑上出現意外轉折，價格下跌風險也相對較小。其次，近期新台幣兌美元匯率呈現貶值趨勢，加上收益率具一定水準，短天期債因而成為投資人資金短暫停泊與尋求固定收益的好標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

0050奪回ETF人氣王寶座！006208配息高現隱憂 柴鼠：主動型ETF黑馬殺出

賣壓出籠！台股翻黑下跌84點收27,784點 台積電收1,465元下跌10元

關門有解？ 00865B經理人：債市仍有動盪風險 短天期美債成資金避風港

利率拐點下金融債優勢浮現 富蘭克林華美00986B ETF明日掛牌

相關新聞

台股ETF…愈跌愈買

台股近期震盪盤軟，加權指數昨（11）日雖然再度跌破月線支撐，投資人買氣依舊高昂，不但不畏市場風險，反而「愈跌愈買」。除融...

美就業放緩、通膨偏高 短債ETF資金避風港

美國面臨就業放緩與通膨偏高的夾擊，聯準會（FED）官員態度分歧，為降息再添不確定性，法人認為，近期在布局上可納入短天期公...

FT金融債10+ ETF 00986B 11月12日上櫃掛牌交易

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場11月12日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由富蘭克林華...

0050熱度擋不住！定期定額戶數月增6.4萬戶 續霸冠軍

10月證交所定期定額戶數公布，元大台灣50（0050）月增6.4萬戶，總戶數突破60萬人續霸冠軍；高股息ETF除元大高股...

全球ETF市場快速發展 證交所：市值型ETF簡單明確的投資策略

全球ETF市場快速發展，ETF資產類型亦不斷推陳出新，臺灣ETF市場從最早的市值型ETF陸續發展出包含聚焦特定產業、主題...

勞保一次領200萬…全投0056能月領3.2萬？ 他算給你看：15年後股利比月退還多！

勞保老年給付用0056存起來 好不好？ 很多屆臨退休的人，有一些朋友面臨要月領還是一次領的問題，今天我們不是要討論哪一種好，因為基於各種考慮，以前也討論過了，目前的議題是：如果要一次領，把它放在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。