FT金融債10+ ETF 00986B 11月12日上櫃掛牌交易

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場11月12日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由富蘭克林華美投信所發行之「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF」，證券代碼00986B，簡稱為FT金融債10+，該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心於114年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎、首購獎（ETF）及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加「加掛ETF交易獎」，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

有關FT投資級債20+ ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF / 商品資訊 / 債券及固定收益ETF」項下查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。