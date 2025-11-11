快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

FT金融債10+ ETF 00986B 11月12日上櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場11月12日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由富蘭克林華美投信所發行之「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF」，證券代碼00986B，簡稱為FT金融債10+，該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心於114年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎、首購獎（ETF）及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加「加掛ETF交易獎」，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

有關FT投資級債20+ ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF / 商品資訊 / 債券及固定收益ETF」項下查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 櫃買中心 債券ETF 富蘭克林華美投信
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI燒錢潮延燒債市 投資人憂科技巨人舉債過度

利率拐點下金融債優勢浮現 富蘭克林華美00986B ETF明日掛牌

永續風潮1／櫃買永續債 發行量創高 去年達1,492億元

尋求避風港！二代健保補充保費制度變動 債券ETF躍投資新寵

相關新聞

勞保一次領200萬…全投0056能月領3.2萬？ 他算給你看：15年後股利比月退還多！

勞保老年給付用0056存起來 好不好？ 很多屆臨退休的人，有一些朋友面臨要月領還是一次領的問題，今天我們不是要討論哪一種好，因為基於各種考慮，以前也討論過了，目前的議題是：如果要一次領，把它放在

高股息ETF怎麼買不賠本金？專家：別只看配息多少「這指標」才是關鍵

近期全球股市進入高檔震盪，AI泡沫化的質疑聲浪再起，加上美國政府預算案懸而未決，投資人避險情緒升溫。在此氛圍下，波動相對較小、具備穩定配息特性的高股息ETF再度受到青睞，但面對市場上琳瑯滿目的高股息商

0050奪回ETF人氣王寶座！006208配息高現隱憂 柴鼠：主動型ETF黑馬殺出

ETF市場第四季迎來關鍵轉折，00878連續兩季降息後，本季配息維持0.4元，終止調降，以11月3日收盤價21.69元計算，暴利年化率仍超過7%，全年配發1.77元、實際年化報酬逾8%。柴鼠兄弟指出，這樣的水準「算是過關」，在高股息家族中屬中段表現。 由於00878與0056的配息均已止跌，他們也預期「第三巨獸」00919十二月有望續複製0.54元的配息水準，對投資人是正面訊號。

FT金融債10+ ETF 00986B 11月12日上櫃掛牌交易

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場11月12日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由富蘭克林華...

0050熱度擋不住！定期定額戶數月增6.4萬戶 續霸冠軍

10月證交所定期定額戶數公布，元大台灣50（0050）月增6.4萬戶，總戶數突破60萬人續霸冠軍；高股息ETF除元大高股...

全球ETF市場快速發展 證交所：市值型ETF簡單明確的投資策略

全球ETF市場快速發展，ETF資產類型亦不斷推陳出新，臺灣ETF市場從最早的市值型ETF陸續發展出包含聚焦特定產業、主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。