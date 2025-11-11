快訊

0050熱度擋不住！定期定額戶數月增6.4萬戶 續霸冠軍

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
10月證交所定期定額戶數公布，元大台灣50（0050）月增6.4萬戶，總戶數突破60萬人續霸冠軍。ETF示意圖。圖／AI生成

10月證交所定期定額戶數公布，元大台灣50（0050）月增6.4萬戶，總戶數突破60萬人續霸冠軍；高股息ETF除元大高股息（0056）外全面衰退，國泰永續高股息（00878）月減1.2萬戶，最為顯著。

觀察10月證交所定期定額戶數前十名狀況，0050月增6.4萬戶居冠，其次則為0056成長3,784戶，是唯一正成長的高股息ETF，其他包括00919、00929分別衰退1,455戶、1,318戶，00878月減1.2萬戶，改寫全年除1月年假定期定額扣款順延外，最大單月衰退。

法人分析，市場或以「熱潮」看待這波市值型投資，但實際上這是回歸正常，因為市場逐步了解投資ETF的總資產成長，與成分股市值增加有關，而與配出高息無關。

統計至10月30日，0050成立以來報酬1,314%，以每年250個交易日計算年化報酬率為12.8%，不到5.8年可為投入資產翻倍，投資效率勝過高股息，亮眼報酬潛力使投資新手與為小孩存股的爸媽全面投入0050。

0050投資上市市值前50大公司，為最單純的市值型ETF，沒有其他選股因子干擾。基於資金集中權值股的趨勢愈來愈明顯，0050表現已穩定領先大盤，且市值型ETF會與時俱進跟隨市場調整成分股，對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股，透過0050可簡單且高效率地參與台股行情，更不會選股失誤。

長期推崇指數化投資的財經教授周冠男老師一再強調，能消除投資行為偏誤的策略包括長期投資、不過度交易、不預測市場、分散投資，這些都可以透過市場指數型ETF達成，「0050買進之後不需要費心分析操作，是省時省力的投資方法。」

在投資人數增加下，0050規模可望突破兆元，經理費率將持續下降，更有利投資人長期存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF 定期定額 證交所 權值股
