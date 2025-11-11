全球ETF市場快速發展 證交所：市值型ETF簡單明確的投資策略

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
全球ETF市場快速發展，ETF資產類型亦不斷推陳出新。ETF示意圖。圖／AI生成
全球ETF市場快速發展，ETF資產類型亦不斷推陳出新，臺灣ETF市場從最早的市值型ETF陸續發展出包含聚焦特定產業、主題、因應永續趨勢的智慧型選股，以及結合量化策略的智慧型選股等多元型態ETF等，2025年更迎來新型態的主動式ETF及被動式平衡型ETF，以因應投資人彈性的資產配置需求。

在新商品的浪潮下，被動式的市值型ETF為ETF市場的重要基礎商品，其所追蹤的指數選股方法單純，主要依該市場或區域市值排名挑選股票，並依成分股市值決定權重，此一篩選方式通常也希望確保其成分股於市場上具一定流動性，知名指數包含MSCI全球指數、那斯達克指數、日經225指數及臺灣50指數等，此類指數設計理念強調成分股的市場代表性，使投資人可掌握整體市場的變化，為投資人打造簡單且具指標性的投資架構。

市值型ETF的選股規則易於理解，以市值為依歸，不考慮個別公司之產業分類、財務數據、股息殖利率等條件，成分股市值越大，權重越高，在市場波動時也維持單純的策略。市值型ETF之成分股通常集中於市場上的大型公司，因此投資組合相對穩定且流動性高，具有較低的週轉率，使ETF的換股成本通常亦相對較低。

市值型ETF所追蹤之指數以其單純之規則，追蹤市場大型權值股之趨勢，成為十分具市場代表性之商品。證交所也特別說明，市值型ETF的優點在於能有效反映市場整體走勢，適合希望參與市場長期成長的投資人。除市值型ETF外，其他上市的ETF商品亦有採如低碳轉型、獲利能力、股息殖利率或結合量化策略等作為選股條件者，是強調特定投資概念或收益特性，適合有明確策略取向的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 殖利率 權值股 證交所
×

