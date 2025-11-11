富邦11月24日推出美股指數型基金、最親民美股ETF

富邦投信11日舉辦「富邦美國傘型基金」產品發表會，宣布傘型基金旗下三檔美股基金正式啟動募集作業，包括：富邦標普500（009814）、富邦標普500指數基金與富邦NASDAQ-100指數基金。富邦美國傘型基金以「經典 × 創新」雙動能為核心主軸，兼具成長特性，將於11月24日開募，各檔子基金最低申購門檻僅新台幣1萬元，鎖定長期參與美股成長紅利的投資人。

富邦投信董事長黃昭棠表示，富邦投信在ETF領域深耕，國內跨國股ETF規模最大即為富邦NASDAQ(00662)，截至今年10月底基金規模已達新台幣622.44億元，這次借重美股ETF成功發行經驗，再度推出追蹤標普500指數之ETF，較同類型在配息頻率及追蹤指數方式有所差異，具產品區隔性。

富邦投信這次針對標普500指數及NASDAQ-100指數，分別發行對應的指數型基金，提供投資人切入美股投資更多元選擇。

富邦投信表示，觀察過去十年(2015.09.30-2025.09.30)全球主要股市指數報酬率走勢，以美股及台股表現最為強勁，其中美股更是領先群雄，美股受惠於科技巨頭的持續創新與獲利能力，成為全球資本市場的核心，美國企業擁有成熟的資本市場制度、高度透明的財報機制，以及強大的全球佈局能力，使得美股在全球資金尋求避險與成長的過程中，持續吸引資金進駐。

富邦標普500（009814）擬任經理人謝恩雅表示，對於台灣投資人而言，除了熟悉的台股市場，從資產配置角度出發，美股投資已成為不可或缺的一環。根據TradingView統計至2025年10月16日資料，觀察全球市值前十大企業中，有八家為美股上市公司，美國企業總市值更占全球超過五成，顯示美股在全球資本市場的主導地位。其中，標普500指數是長期配置海外資產的理想選項。該指數橫跨美國11大產業，涵蓋科技、金融、醫療、工業及消費等領域，成分股多為具全球領導地位的龍頭企業，不僅能有效分散風險，也讓投資人掌握各產業輪動契機。對台灣投資人而言，投資標普500不僅能強化區域分散配置，更能兼顧產業多元性與長期報酬機會，是參與美國經濟成長紅利的關鍵途徑。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方表示，美國長期以來是全球科技產業的領航者，而以高成長與創新企業為核心的 NASDAQ-100 指數，更被視為科技趨勢與產業創新的代表性指標。該指數挑選於那斯達克交易所掛牌、依市值排序前 100 大的非金融企業，成分股橫跨 AI、雲端、半導體及消費科技等領域，集結全球最具創新實力的龍頭公司。NASDAQ-100指數的走勢，不僅反映美國新經濟產業的發展，也象徵科技創新對全球經濟成長的推動力。對投資人而言，透過追蹤此指數的基金，可有效參與科技產業長期成長趨勢，掌握新世代經濟的發展脈動。

最受市場矚目的富邦標普500（009814），是全台唯一追蹤標普500指數並採季配息設計的ETF，發行價格每單位10元。投資009814，等於以一檔ETF投資美國經濟全貌，具備分散風險與長期報酬潛力的雙重優勢。該檔ETF將於每年1月、4月、7月及10月進行除息，是長期布局美股的理想選擇。

富邦推出兩檔美股指數型基金，對於習慣與銀行通路往來、並具有美元資產的投資人而言是一大福音，不僅也能參與美股指數化投資，同時也為手中的美元資產尋到最佳解方，因該兩檔指數型基金提供新台幣與美元兩種幣別，並設有累積型與配息型級別，可滿足不同投資需求。

投資人可透過銀行、基金平台或券商通路申購，靈活配置美股資產。富邦投信強調，這次推出的美國傘型基金以「經典」的標普500與「創新」的NASDAQ-100為雙核心，透過被動投資策略協助投資人掌握美股長期成長趨勢。隨著2025年市場普遍預期美國啟動降息循環，資金回流動能可望推升美股表現，此時布局美國市場正是良機。 富邦美國傘型基金小檔案。(資料來源：富邦投信整理資料日期：2025.10。)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。