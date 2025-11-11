勞保一次領200萬…全投0056能月領3.2萬？ 他算給你看：15年後股利比月退還多！

快訊

泰北哥聊財經
假設50歲領出200萬投入0056，15年後可月領3.2萬、80歲後月領上看8.8萬。但前提是：配息穩、長期抱得住。圖／聯合報系資料照片

勞保老年給付用0056存起來 好不好？

很多屆臨退休的人，有一些朋友面臨要月領還是一次領的問題，今天我們不是要討論哪一種好，因為基於各種考慮，以前也討論過了，目前的議題是：如果要一次領，把它放在0056好不好？

前幾天有一位很熟的網友，突然問我，他把勞保老年給付一次領的金額，拿來投資0056，使用股息再投入的功能，15年後，每月可以領多少？心裡想沒事去算15年後做什麼？我後來找到以前有算過類似的表格去修改，提供市價及張數的欄位，至於股息我們就用平均年化報酬率，也提供填寫欄位，最後算出未來數十年後，每年可以得到的利息及總額。

因本議題的主角目前約50歲，15年後是65歲，假設月領65歲，用頂規算，大概可以領22000元（看每個人的狀況，不保證），政府沒打折的話，我們來比較一下。

表格說明：我們用目前0056的股價來估算，因為是現在要投入，所以，就用最近的價格來算，勞保老年一次領，我們大約估200萬元，換算成張數，約54張。

所以，原始成本以1,995,840元來計算，季配息因為每次都不盡相同，若以最近一次來算，換算成年殖利率為9.34%，但時間拉長，我們用7%的年殖利率來計算會比較接近實際狀況。

結論

1.此例若當事人以目前50歲領出，等到15年（65歲）左右後，那時一季可以領96,365元，相當於一個月可領3萬2千元左右。如果政府提供的月領，到上天堂都是22,000元

但數據僅供參考，如果你領到65歲了，此時應該停止股息再投入，每年很愉快的花光3萬2千元，因為你不需要資產再成長，你要努力的花錢，不然會來不及花，哈

我們往下看，若繼續投息，到80歲時，每季是265,875元，大概月領超過8萬8千元，如果本身資產夠用，當然可以留給子孫，或捐給慈善機構。

2.有一種可能，配息或者獲利出現很大的偏離，怎麼辦？別擔心，我都幫你想好B計劃了！首先，表中有列出，每年最終累積的張數，你至少在前5年，每年看一遍，若發現與計算的結果有差距，如果是小差距，可以選擇不管他，累積數年後，可以花一點費用補足不夠的部分，我是覺得差沒很多不用補。

那如果差距很大怎麼辦？這也就是我為什麼說：前5年一定要每年看，若5年執行下來偏差太大，不是補錢，可能要換一個股票來執行。

3.最後，再次強調，一次領如果會理財，除了月領比較多，本金還在你手上，但風險是容易因心軟，家人有急用被挪用，或被詐騙。這部分，可以在存了幾年後，將一部分挪去銀行做安養信託，可以避免這個問題。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

