高股息ETF怎麼買不賠本金？專家：別只看配息多少「這指標」才是關鍵
近期全球股市進入高檔震盪，AI泡沫化的質疑聲浪再起，加上美國政府預算案懸而未決，投資人避險情緒升溫。在此氛圍下，波動相對較小、具備穩定配息特性的高股息ETF再度受到青睞，但面對市場上琳瑯滿目的高股息商品，投資人該如何選擇才能真正守住本金，而不是賺了股息、賠了價差？
法人指出，高股息ETF的優勢在於能分散投資於不同產業，降低單一個股的波動風險，但選股時不能只看表面配息率。許多投資人容易落入「高配息率」的陷阱，卻忽略部分ETF可能透過收益平準金或資本利得灌水拉高息率，甚至出現「吃本金」配息的情況。真正的關鍵在於觀察其長期績效、填息能力與配息來源，才能避免掉入高息的糖衣陷阱。
專家強調，無論是月配息或季配息，投資人應以「含息總報酬率」作為最終的評估標準，尤其對長期存股族而言，這項指標不僅計入領取的股息，更涵蓋了股價的資本利得，最能真實反映資產的複利效果與長期價值。
根據CMoney截至11月11日的資料，若以近一個月含息總報酬率來看，市場上熱門高股息ETF的表現已出現變化。其中，「FT臺灣永續高息」（00961）以3.7%的報酬率居冠，其近三個月報酬率達6.5%，表現不輸00878、00919等市場熱門標的。居次的是「中信成長高股息」（00934），近一個月報酬率為2.7%，今年以來報酬率更高達17.1%，表現突出。第三名則是「大華優利高填息30」（00918），近一個月報酬率0.3%。
值得注意的是，配息頻率與績效表現並無絕對正相關，前三名中，00961與00934採月配息，00918則為季配息，顯示真正影響報酬的關鍵仍在於ETF的選股邏輯與成分股的成長潛力。
理財專家總結，在當前市場波動加劇的環境下，投資人選擇高股息ETF時，應回歸基本面，將填息能力、配息來源與長期總報酬率納入綜合考量，才能在多變的市況中穩健前行，避免落入高配息的數字陷阱。
熱門高股息近期總報酬率
|期間
|近3個月
|近6個月
|近1年
|近2年
|近3年
|成立以來
|報酬率/排名
|25.67%/6
|57.59%/5
|38.59%/5
|126.58%/3
|209.93%/4
|180.45%
|同類型基金平均報酬/總數
|15.52%/62
|31.4%/61
|17.72%/57
|68.15%/48
|131.72%/36
|172.11%/63
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
