0050奪回ETF人氣王寶座！006208配息高現隱憂 柴鼠：主動型ETF黑馬殺出

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟 ZRBros
0050重回ETF人氣王寶座。台股示意圖／中央社
0050重回ETF人氣王寶座。台股示意圖／中央社

ETF市場第四季迎來關鍵轉折，00878連續兩季降息後，本季配息維持0.4元，終止調降，以11月3日收盤價21.69元計算，暴利年化率仍超過7%，全年配發1.77元、實際年化報酬逾8%。柴鼠兄弟指出，這樣的水準「算是過關」，在高股息家族中屬中段表現。

由於00878與0056的配息均已止跌，他們也預期「第三巨獸」00919十二月有望續複製0.54元的配息水準，對投資人是正面訊號。

此外，近期006208本季宣布成立以來最高配息3.448元，暴力年化約4.6%。

柴鼠兄弟提醒，隨台股創高、006208股價攀上150元，實際殖利率不高，且高額配息導致二代健保負擔門檻下降，「這次只要6張就要被扣費，門檻比上次降了三倍」。

他們也指出，若未調整配息結構或進行分割，006208長期恐形成「費用降、健保扣」的隱憂。

費用率部分，最新數據顯示0050仍穩居「低費用王」，九月費用率0.0176%，再度擊敗006208。柴鼠兄弟分析，台積電漲勢推升0050規模突破8835億元，若年底前衝上兆元，費率可望降至0.05%，「屆時0050將進入無敵狀態，6208想追難度更高」。

截至10月底，台積電帶動加權指數創歷史新高28500點，ETF人氣規模的變化更寫下歷史紀錄。

柴鼠兄弟指出，0050在10月新增17.8萬受益人，總人數飆至173.6萬，正式超越00878重回台股人氣王。0050一個月內激增1161億元，有望在年底前突破兆元大關，「這將是台灣ETF史上具里程碑意義的一刻，絕對可列入2025年十大驚奇」。

相較之下，00878因高股息族群逆風，月減1.5%、流失逾2.4萬人；0056則靠穩定配息0.866元維持月增。00919仍陷降息陰霾，若12月能維持0.54元配息可望止跌；006208追蹤台灣50指數，但人氣增幅明顯不敵0050，「若不盡快分割，恐難與0050抗衡」。

主題與主動型ETF方面，表現也頗為亮眼。半導體ETF00891配息拉高至0.6元，暴力年化衝破12%；電動車ETF00901年配2.8元創高。

主動ETF中，「統一台股增長（00981A）」表現驚人，掛牌以來報酬率達57.3%，超越台積電與所有被動型ETF，可謂是「2025年MVP熱門」。同族群的00982A、00980A亦維持約五成報酬，展現主動操盤實力。

國際組方面，10月行情聚焦在日本與半導體市場，00954與00951漲幅超過22%，日經與費半也上漲16%以上。

柴鼠兄弟指出，經歷多輪關稅談判與降息預期，全球股市呈現「暫時休兵」格局。美國聯準會（Fed）在10月29日再降息1碼，目前利率區間落在3.75%至4%，12月再降的機率高達68.9%。

美元指數重返100，新台幣兌美元約30.9，受此影響，長天期公債ETF漲幅約2.5%，表現最強仍是新興市場債。整體債券ETF規模續增、人氣略降，市場資金仍偏向股票型標的。

柴鼠兄弟預估，第四季ETF行情上來看將會是「配息止跌、費率持穩、主動崛起」三線並進，未來關鍵在於限貸環境與降息節奏，投資人仍可聚焦高含積、低費率及穩健現金流標的；柴鼠兄弟也強調不盲追配息、追求總報酬，才是長期勝出的關鍵策略。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 ZRBros 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

