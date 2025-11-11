快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

投資不一定要複雜！市值型ETF：簡單明確的投資策略

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

全球ETF市場快速發展，ETF資產類型亦不斷推陳出新，台灣ETF市場從最早的市值型ETF陸續發展出包含聚焦特定產業、主題、因應永續趨勢的智慧型選股，以及結合量化策略的智慧型選股等多元型態ETF等，2025年更迎來新型態的主動式ETF及被動式平衡型ETF，以因應投資人彈性的資產配置需求。

在新商品的浪潮下，被動式的市值型ETF為ETF市場的重要基礎商品，其所追蹤的指數選股方法單純，主要依該市場或區域市值排名挑選股票，並依成分股市值決定權重，此一篩選方式通常也希望確保其成分股於市場上具一定流動性，知名指數包含MSCI全球指數、那斯達克指數、日經225指數及臺灣50指數等，此類指數設計理念強調成分股的市場代表性，使投資人可掌握整體市場的變化，為投資人打造簡單且具指標性的投資架構。

市值型ETF的選股規則易於理解，以市值為依歸，不考慮個別公司的產業分類、財務數據、股息殖利率等條件，成分股市值越大，權重越高，在市場波動時也維持單純的策略。市值型ETF的成分股通常集中於市場上的大型公司，因此投資組合相對穩定且流動性高，具有較低的周轉率，使ETF的換股成本通常亦相對較低。

市值型ETF所追蹤的指數以其單純之規則，追蹤市場大型權值股的趨勢，成為十分具市場代表性之商品。證交所也特別說明，市值型ETF的優點在於能有效反映市場整體走勢，適合希望參與市場長期成長的投資人。

除市值型ETF外，其他上市的ETF商品亦有採如低碳轉型、獲利能力、股息殖利率或結合量化策略等作為選股條件者，是強調特定投資概念或收益特性，適合有明確策略取向的投資人。

投資人於投資前應詳閱基金的公開說明書，以充分了解其投資特色與成分證券的具體篩選標準，並根據自身的投資目標與風險承受度，審慎評估選擇最適合的產品。證交所將持續完善ETF產品線，為投資人帶來更豐富的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

創新板宣傳 影片連發

鼎炫子公司分派股利延遲重訊 證交所開罰5萬

00918不只會配也會漲！達人：搭上熱潮外選股也強...6%殖利率仍比大盤高

台科大郭俞麟打造新式儲能電池 低碳製程、安全性高

AI火力全開！00881一檔打包AI與半導體成長動能…壓科技龍頭、分散風險更安心

大樹下學投資影音頻道指出，台灣科技產業在全球供應鏈中早已占據關鍵位置，從晶圓代工、AI伺服器到IC設計皆有完整布局。 主持人小余兒在節目中開場提問：「台灣最強的產業是什麼？」 答案不意外：就是

利率拐點下金融債優勢浮現 富蘭克林華美00986B ETF明日掛牌

在全球經濟不確定性持續、美國政府停擺危機剛暫時解除的背景下，投資人避險情緒升溫，債券型ETF資金流入明顯加速。富蘭克林華美投信推出「FT金融債10+」(00986B)ETF，將於明(12)日正式掛牌上

震盪盤才是布局點！00881錯過AI初升段不該再錯過成長段

台股近期呈現區間盤整格局，市場觀望氣氛濃厚，加權指數於27,000多點整理，國泰投信分析，短期盤勢盤整對投資趨勢的影響有限，反而有利於中長線投資人逢低布局，國泰台灣科技龍頭（00881），上週三(11

100萬本金、逐年投入五萬！0056每年多0050股息2.6萬…切老：但少賺600萬

看了兩位前輩為了買0050好還是0056好交鋒了好一陣，心裡也有點感觸想分享... 我並不想要參戰讓血流成河，但想多聊一下人對「安全感」的強烈需求，這種情感需求遠超過一般人對長期回報的渴望，要克

40歲月投3千買股！網建議「ETF入門」點名：0050+VOO或VT

投資該買個股或ETF？一名網友在Dcard發文詢問，自己年約40歲、有家庭與小孩，每月可投入約3000元進行投資，不確定該買個股還是ETF較佳。此文引發網友熱烈回應，多數人認為「金額雖少但仍能起步」，建議從市值型ETF如0050入手，並強調「關鍵不在金額大小，而在長期持續與心態建立」。

月投6萬買0050！網勸：多元配置+VOO、長期持有是關鍵

市值型ETF漲跌大多跟隨大盤起伏，可省去看盤心力備受投資人青睞。一名網友在Dcard發文表示，目前每月可投入6萬元購入0050（元大台灣50），想了解「長期只買這檔ETF不領出是否可行」，並詢問若兩年後每月僅能投資3萬元，是否會影響報酬。此文引發熱烈討論，網友多半建議「可以，但別只買一檔」，並提醒應兼顧風險分散與長期持有紀律。

