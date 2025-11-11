0050定期定額戶數突破60萬大關 市場壓倒性偏好指數投資

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布10月定期定額交易戶數統計排行，ETF在定期定額領域的主導地位持續強化，尤以市值型ETF表現最為亮眼，而個股方面則延續半導體龍頭台積電（2330）的強勢表現。

10月份定期定額排行最受矚目的焦點，莫過於老牌市值型ETF——元大台灣50（0050）。其交易戶數單月暴增64,268戶，總戶數一舉衝破60萬大關，來到600,123戶，創下歷史新高。這不僅使0050穩居定期定額ETF榜首，其戶數規模更是排名第一的個股台積電（134,300戶）的約4.47倍，顯示投資人對於追蹤大盤、分散風險的市值型產品有著壓倒性的偏好。緊追在後的富邦台50（006208）亦同步增溫，戶數持續上升至243,638戶，進一步鞏固了市值型ETF的強勢地位。

在高股息ETF方面，資金出現明顯的「退燒」與「擇優」分歧。國泰永續高股息（00878）雖然仍位居第二，但10月交易戶數減少12,267戶，降至282,657戶。與此同時，元大高股息（0056）則逆勢上揚，單月增加3,784戶，戶數來到275,977戶，正積極挑戰00878的第二名寶座，顯示在眾多高息產品中，投資人開始進行選擇性布局。其他高息ETF如元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息等，戶數也普遍呈現月減趨勢，證實市場資金正從部分高息產品流出。此外，受惠於台日跨境連結議題，國泰台灣科技龍頭（00881）戶數持續攀升至34,822戶，成為市場新寵。

在個股方面，電子龍頭的魅力依舊。台積電10月定期定額交易戶數再創歷史新高，達到134,300戶，穩居個股冠軍。金融股表現相對穩健，玉山金與兆豐金分別以30,014戶與29,457戶位列二、三名，但增減幅度較小。值得注意的是，科技股的熱度持續擴散，台達電與聯發科交易戶數雙雙突破萬戶門檻，分別達到10,237戶與10,022戶。

整體而言，10月份的定期定額數據顯示，投資人的資金持續且大量地湧向ETF，特別是市值型ETF，其爆炸性的戶數增長已使ETF成為定期定額市場的絕對主力。儘管個別權值股如台積電仍維持高人氣，但與分散風險、操作便利的ETF相比，兩者的戶數規模差距正持續拉大，凸顯出小額投資人更傾向透過指數化產品，穩健參與市場成長的趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

