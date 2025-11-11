台股 ETF 受益人1,154萬人創新高 這4檔主動 ETF 同步創高

根據集保戶股權分散11月7日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加11.9萬人，統計總人數達1,154萬1,284人，創下歷史新高，今年來增加131萬5,448人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共13檔受益人數同步創高，以整體表現來看，包括00982A在內的4檔主動式台股ETF受益人數全數創高。

整體而言，台股ETF受益人數達1,154.1萬人，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF，台股ETF已成國民ETF，其中主動式台股ETF更是投資人新寵。

市場法人表示，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。值得一提的是，主動群益台灣強棒ETF (00982A)公告第2次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.334元。若以公告日收盤價14.84元來推算，預估單次配息率約2.25%，預估年化配息率9%。本次除息日訂於11月18日，想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在11月17日買進。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股；整體而言，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，整體趨勢仍由基本面支撐，長線多頭架構穩固。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，可聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。