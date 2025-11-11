快訊

AI火力全開！00881一檔打包AI與半導體成長動能…壓科技龍頭、分散風險更安心

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股近來強勢走揚，法人建議投資人可布局「光輝10月概念股」，包括台積電、緯穎等將躍居衝關要角。（本報系資料庫） 許瑋珂
台股近來強勢走揚，法人建議投資人可布局「光輝10月概念股」，包括台積電、緯穎等將躍居衝關要角。（本報系資料庫） 許瑋珂

大樹下學投資影音頻道指出，台灣科技產業在全球供應鏈中早已占據關鍵位置，從晶圓代工、AI伺服器到IC設計皆有完整布局。

主持人小余兒在節目中開場提問：「台灣最強的產業是什麼？」

答案不意外：就是科技業。她表示，台灣科技產業在全球供應鏈中舉足輕重，尤其半導體、AI與伺服器領域更是領先全球。節目特別邀請國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇，深入解析台灣科技實力與ETF投資布局。

台積電市占率全球第一 AI伺服器供應鏈佔七成

蘇鼎宇指出，台灣科技產業在全球供應鏈中扮演關鍵角色。以台積電為例，2024年第四季全球晶圓代工市占率高達67%，遙遙領先第二名三星的8.1%。此外，台灣AI伺服器供應鏈在全球市占超過七成，展現強大國際競爭力。

他補充，2024年台灣半導體總產值已達5.3兆元，占全體製造業產值約四分之一，「也就是說，台灣每賺四塊錢，就有一塊來自半導體產業」。

掌握半導體週期節奏 了解投資關鍵時機

蘇鼎宇表示，投資半導體產業必須了解其「長週期循環」。

例如，2016至2018年間智慧手機與物聯網普及，帶動晶圓代工與記憶體報價大漲；2019年中美貿易戰及手機市場飽和導致需求降溫；2020至2021年疫情推升遠距需求，晶片供不應求；2022至2023年升息與通膨壓力使市場進入修正。

「直到2024年，AI運算與車用電子重新帶動復甦，」蘇鼎宇說，投資人若能理解景氣循環，就能掌握長線成長節奏。

00881聚焦科技龍頭 一次打包台灣科技核心

談到00881的特色，蘇鼎宇表示，該ETF追蹤「台灣科技龍頭通訊指數」，由FactSet依通訊科技產業分類篩選，選出營收超過50%來自通訊科技、且流動性與獲利條件合格的前30大個股。

前十大成分股幾乎涵蓋台灣科技核心，包括台積電、聯發科、鴻海、廣達、大立光等晶圓代工與AI伺服器供應鏈企業，「等於直接壓住台灣最具競爭力的科技龍頭」。

目前00881的波動度約為加權指數的1至2倍，但聚焦度更高。ETF同時涵蓋八成輝達供應鏈、七成蘋果供應鏈，讓投資人可輕鬆參與AI與半導體成長。

「通訊」不只是手機 AI同樣屬於科技應用核心

主持人小余兒也提問：「為什麼指數名稱裡有『通訊』？」

蘇鼎宇說明，通訊科技的範圍非常廣泛，從智慧型手機、晶片設計到AI運算應用都屬於其中。

「AI在通訊端的核心場域正是智慧型手機，因此AI也是通訊科技的一部分。」他強調，通訊需求正是當前科技產業最重要的應用場景。

分散風險、定期配息 00881三大投資亮點

蘇鼎宇進一步指出，00881有三大特點：

第一：產業聚焦度高，直接掌握科技龍頭上中下游完整鏈

第二：ETF機制能分散個股風險，避免企業被新技術淘汰

第三：00881每年配息兩次，兼具成長與現金流吸引力

「對於追求穩定現金流的投資人來說，00881是一個兼具報酬與分散效果的選擇」蘇鼎宇說。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 ETF 半導體 供應鏈 現金流 分散風險
