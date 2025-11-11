快訊

利率拐點下金融債優勢浮現 富蘭克林華美00986B ETF明日掛牌

聯合新聞網／ 綜合報導
避險需求升溫，債券型ETF再掀熱潮！富蘭克林華美推出 00986B FT金融債10+，主打長天期投資級金融債。圖／聯合報系資料庫
避險需求升溫，債券型ETF再掀熱潮！富蘭克林華美推出 00986B FT金融債10+，主打長天期投資級金融債。圖／聯合報系資料庫

在全球經濟不確定性持續、美國政府停擺危機剛暫時解除的背景下，投資人避險情緒升溫，債券型ETF資金流入明顯加速。富蘭克林華美投信推出「FT金融債10+」(00986B)ETF，將於明(12)日正式掛牌上櫃，專注於長天期投資級金融債的ETF產品。

美國債市近期波動加劇，10年期公債殖利率在本週初已突破4.1%，市場對聯準會降息時程的預期持續調整，在此環境下，金融債的防禦特性與收益優勢逐漸受到關注。

「FT金融債10+」（00982B）基金經理人洪慧珊接受專訪時表示，2008年金融危機後，全球金融監管體系大幅強化，特別是針對系統性重要銀行的資本要求更為嚴格，使大型金融機構抗風險能力顯著提升。她指出，金融業龍頭不僅受到嚴格監管，資本實力雄厚，更能在經濟波動時展現韌性。

洪慧珊分析，目前金融債具備三大投資優勢：首先，市場預期聯準會即將啟動降息循環，長天期債券價格有望受惠；其次，美國大型銀行最新財報表現亮眼，美銀、摩根士丹利第三季獲利年增率分別達23%和44%；第三，金融債的信用品質優良，平均違約率僅0.61%，遠低於一般公司債。

數據顯示，金融債不僅收益優於金融股，安全性也更高。近三年台灣主要金控平均股息率約3%至4.5%，而金融債指數平均殖利率超過5.4%。作為債權人而非股東，投資人還能享有清償優先權，債息支付的穩定性也高於股利。

00986B追蹤「ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」，聚焦於美國銀行、摩根大通、高盛等國際金融巨頭發行的債券，成分債平均信評達A3以上，整體殖利率約5.64%，採月配息設計，每單位發行價10元，便於投資人參與。

洪慧珊強調，歷史數據顯示，利率由升轉降時，長天期投資級金融債表現尤為突出，在市場波動加劇之際，轉向金融債成為債權人，不僅能獲取穩定收益，也能享有優先受償保障，更符合當前投資人對風險控制的需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

