震盪盤才是布局點！00881錯過AI初升段不該再錯過成長段

聯合新聞網／ 綜合報導
AI伺服器與半導體需求不減反增，00881涵蓋鴻海、聯發科、廣達、台積電等核心個股。中央社
台股近期呈現區間盤整格局，市場觀望氣氛濃厚，加權指數於27,000多點整理，國泰投信分析，短期盤勢盤整對投資趨勢的影響有限，反而有利於中長線投資人逢低布局，國泰台灣科技龍頭（00881），上週三(11/5)開始跌破28,000點，00881當天創下3.2萬張交易量佳績，11/6交易量亦有近2萬張，11/7則有近1.7萬張，近期交易量放大。

00881基金經理人蘇鼎宇指出，AI浪潮帶動下，亞馬遜AWS、Google母公司字母Alphabet、Meta、微軟四大雲端服務供應商（CSP），皆調升今年資本支出，估算總金額至少3,200億美元，甚至可能超過3,800億美元，AI伺服器供應鏈將迎來強勁追單潮，鴻海、廣達、緯創、英業達等協力廠也有望受惠，想跟上這波科技紅利，建議投資人可配置00881，集結半導體、網通、電動車、AI等國家隊個股，一次打包晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭，台積電、鴻海、聯發科、廣達、緯創都是其成分股，半導體族群權重約54.14%、電子零組件業約13.71%、電腦及週邊設備業占比9.94%，完整掌握科技趨勢。

蘇鼎宇補充，基金報酬率亦是00881受到投資人青睞的主因之一，投信投顧公會資料指出，截至9月底，00881近3個月報酬率25.67%、近半年報酬率57.59%、近1年報酬率38.59%、近2年報酬率126.58%、近3年報酬率209.93%、成立以來報酬率180.45%，截至11/7，台積電權重已拉升至41.44%，AI概念股占比超過9成，近期輝達執行長黃仁勳抵台參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，可望再創一波市場話題。

展望經濟市場，國泰投信ETF研究團隊認為，AI需求持續強勁之下，台灣經濟研究院日前公布今年經濟成長率最新預測達5.94％，較原先評估增加近3%，加上還有普發現金一萬元，讓民間消費對GDP貢獻有機會再創造0.3～0.4%，估計有望帶動今年經濟成長率突破6％；經濟延續強勁下，近期台股短線過熱高檔震盪，然以過去二十年數據來看，台股十二月份上漲機率高達85%，投資人仍可以伺機逢低買進，或採取定期定額方式參與AI行情，長線來看台股表現樂觀，建議投資人別猶豫，把握台股拉回低點買進科技型ETF。

00881報酬表現

期間近3個月近6個月近1年近2年近3年成立以來
報酬率/排名25.67%/657.59%/538.59%/5126.58%/3209.93%/4180.45%
同類型基金平均報酬/總數15.52%/6231.4%/6117.72%/5768.15%/48131.72%/36172.11%/63

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 ETF

震盪盤才是布局點！00881錯過AI初升段不該再錯過成長段

