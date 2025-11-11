100萬本金、逐年投入五萬！0056每年多0050股息2.6萬…切老：但少賺600萬

看了兩位前輩為了買0050好還是0056好交鋒了好一陣，心裡也有點感觸想分享...

我並不想要參戰讓血流成河，但想多聊一下人對「安全感」的強烈需求，這種情感需求遠超過一般人對長期回報的渴望，要克服這種想立刻被滿足的安全感，進而做出更理智的判斷需要極大的勇氣面對真相。

下面圖表是假設從2008年開始，以100萬當本金買進0056與0050，每年再投入五萬台幣買股，股息也全部投入後共18年，以及從2016年才開始投入十年的總回報比較。總報酬都是0050以兩倍以上的回報率完勝，差距不可謂不大。

而就算當初買0056是為了每年領更多股息，但以10年和18年累計的現金股息來計算，其實0056也只比0050分別多領了28萬（投資10年）和48萬（投資18年）股息，平均分配到每年後，每年的差距極小。十年期的0056每年只比0050多領2.8萬，18年期更少，只比0050每年多領2.6萬。

但以最終投資總價值的差距來看，持有10年的0050比0056多了333萬（多了200%以上報酬率）；持有18年的0050比0056多了576萬（多了300%報酬率），這是非常大的差距，而且抱得越久，每年現金股息的差距越小，但總報酬率的差距卻呈現不成比例地擴大。

但就算數據都清楚顯示了兩檔ETF長期回報的巨大差距，為什麼還是有這麼多的投資人寧願挑0056而不是0050呢？

其實這是日常生活中常見的「損失規避效應」（Loss Aversion），人類對可能的損失充滿恐懼，也因此更傾向選擇「零風險回報」，雖然除了固定收益商品外，沒有什麼是真正的零風險。

我們對現在能立即感到安全的需求遠大於遙遠還看不到的回報。這樣的例子很多，例如投資人最喜歡說的「落袋為安」、「沒賣就沒賺」或「沒賣就沒賠」。這些都是人們選擇短期讓自己感到舒適，而放棄未來獲利更佳或勝率更高的投資選擇。

在選擇工作時也可能如此，寧願選擇鐵飯碗的公家單位，而放棄到更有成長機會的私人企業，因為擔心有可能「不穩定」或「個人發展不如預期」，寧願選擇一個很容易預測每年和未來十年薪水與升遷過程的職涯。

人們普遍擔心不確定的未來，所以我們常常緊抱住現在可以感覺到的安全感而放棄一個充滿更多機會的未來。

當然，我們也不能否認安全感真的很重要，例如，雖然扛貸款很辛苦，但有個看得到摸得到的房子可以住，感覺起來一定勝過每個月“白白”繳房租給房東。一般人也對自己放棄買房後，在十年二十年後能不能存到比房子更有價值的股票資產更沒信心。畢竟，這個遠在未來還沒存到的財富根本就還看不到啊！

你願意為安全感付出多少代價呢？很少人能理性列出十年或二十年間要為這個安全感付出的代價，以及真正理解數十年後可能的差距，多數人還是習慣性地跟著大家最常做的選項做決策。

而安全感的定義在租房和買房這件事上絕對是南轅北轍。有人覺得沒有自己的房子會感到沒安全感，退休後的生活還很遙遠，先有個房子住會讓他更有安全感。但有的人會認為每個月為了付貸款，讓自己的生活極度拮据，還沒有閒錢存退休金，這個才是不安全感。

「安全感」和「不安全感」都是一樣模糊的概念，很難互相比較和量化。但越是如此，你越應該將感覺轉化為實際數字來比較。做出數據比較表格後，0056對比0050的差距就很容易比較了。

一樣的起始本金和每月一樣的投入金額，你還願意為這個每年只多出約2.6萬台幣的安全感，付出十年少賺300萬，18年少賺近600萬的高昂代價嗎？

或者反過來思考，在一樣的資金投入下，你願意為每年只多出2.6萬台幣，十年多付出300萬台幣，18年多付出600萬台幣嗎？

如果還是願意，那也代表你願意為了這份小小的安全感付出不成比例的代價。當然，還是你說的算，我相信的確有人會為了每晚睡得更安穩，願意十年多花300萬甚至20年600萬來買睡眠的。雖然昂貴，但這絕對是最有效的安慰劑！

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。