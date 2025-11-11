非投等債ETF 績效有撐

儘管聯準會（Fed）12月是否會降息尚無定論，法人表示，非投等債與風險性資產具備正相關，當市場風險情緒轉佳，也有利非投等債表現。由於美國大型企業已公布第3季財報的業者，有85%的業者獲利優於預期，市場投資氣氛仍偏正向，使得非投等債ETF表現獲得支撐。

過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金約較上周成長一倍至158.0億美元，其中淨流入美國債市規模成長1.9倍至115.7億美元。依債券品質來看，投資等級債市淨流入規模較上周成長1.5倍至103.1億美元，非投資等級債市則遭到淨流出4.5億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資等級公司債產業分布與美股有顯著差異，科技股在美股占比高達四成，在非投資等級債占比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的占比則是明顯高於股市，因此投資組合中納入非投資等級公司債可作為分散股市風險的良好工具。

觀察債息較高的六檔非投資等級債，包括凱基美國非投等債（00945B）、國泰優選非投等債、群益優選非投等債、富邦全球非投等債、復華彭博非投等債、第一金優選非投債等，不論是近三個月或是近六個月，股價都能繳出正報酬。若是還原債息計算，近6個月含息總報酬更都達到8%以上，顯示非投等債不只債息配發有競爭力，股價也漲得動。

法人分析，非投等債配息水準一般來說會較投資等級債高，為了避免領了債息卻賠了價差，股價表現也要綜合考量。比較美國非投資等級債指數與歐洲非投資等級債指數表現，美國非投資等級債指數近三個月上漲1.7%，近六個月上漲5.7%，今年以來更已上漲7.1%；相較之下，歐洲非投等債指數近三個月上漲0.6%，近六個月上漲3.2%，今年以來上漲4.0%。顯示不管是短期、中期或長期，美國非投等債都較歐洲非投等債表現突出。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，美國大型企業第3季財報已經陸續公布，目前S&P 500企業逾六成已公布成績，其中有85%獲利優於市場預期，遠高於長期平均。今年全年獲利成長率預期達11.2%，明年全年獲利成長率更上看14%。若看好美國經濟，美國非投等債將是值得留意的方向。

群益優選非投等債李忠泰指出，整體降息趨勢仍將延續，在寬鬆環境未變之下，對於債市仍相對有利，同時國際政經局勢還有不確定性存在，市場對於具防禦性質，又具有穩健收益特性、殖利率水準具吸引力的資產仍有配置需求，相關債券ETF也是投資人可多加利用的投資工具。

目前美國企業財報大多良好，令市場投資氣氛仍偏正向，使得非投等債獲得支撐。目前非投等債的發債企業基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。