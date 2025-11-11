台股ETF受益人數 續創新高

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
13檔受益人創新高的台股ETF
台股上周拉回修正，昨（10）重新站上月線。根據集保戶股權分散到7日的統計顯示，台股ETF受益人數上周仍增加11.9萬人，總人數1,154.1萬人續創新高。包括元大台灣50（0050）及四檔主動式ETF等，共13檔台股ETF受益人數同步創高。

今年是主動式ETF元年，投信業者積極發行主動式台股ETF，由於績效表現亮眼，也吸引投資人目光。除了主動群益台灣強棒、主動統一台股增長受益人數都已突破11萬人，加上主動野村臺灣優選、主動野村台灣50也創新高，共有四檔主動式ETF受益人創下新高，人氣保持熱絡。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢，提前布局相關概念股。整體而言，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，整體趨勢仍由基本面支撐，長線多頭架構穩固。

操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，可聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

