台股ETF前十強犀利 近半年績效跑贏大盤平均達43.5%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股。聯合報系資料照

台股驚驚漲，近半年來加權報酬指數上漲36.5%，觀察同期間的台股原型ETF表現，贏過指數的有22檔，占比約35.4%，且前十強ETF的平均績效43.5%，中信小資高價30（00894）、富邦科技、元大電子、野村臺灣新科技50更有超過五成的亮眼表現。

根據CMoney統計至10日，62檔台股原型ETF平均報酬率表現為26.8%，僅僅一檔為負報酬，以類型來看，科技主題型以及市值型領先相對表現，前十強依序為中信小資高價30漲57.2%、富邦科技52.7%、元大電子50.1%、野村臺灣新科技50漲50.08%、國泰台灣科技龍頭49.6%、永豐智能車供應鏈48.5%、元大台灣50漲46.04%、富邦台50漲45.7%、台新臺灣IC設計45.2%、主動野村臺灣優選43.5%。

中國信託投信經理人韓聖弘表示，在AI、HPC及半導體先進製程帶動下，台股千金股俱樂部可望持續擴大，反映台灣在全球高科技鏈的關鍵地位。建議投資人聚焦台股科技主題型以及市值型ETF，掌握這波AI帶來的台股成長契機。

國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇指出，AI浪潮帶動下，亞馬遜AWS、Google母公司字母Alphabet、Meta、微軟四大雲端服務供應商（CSP），皆調升今年資本支出，估算總金額至少3,200億美元，甚至可能超過3,800億美元，AI伺服器供應鏈將迎來強勁追單潮，鴻海、廣達、緯創、英業達等協力廠也有望受惠。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，記憶體價格止跌回升與產業復甦趨勢持續亮眼，DRAM與NAND Flash報價維持上漲趨勢，對於扮演中間角色的IC設計廠商來說，有助庫存跌價損失回沖，更可望帶動後續表現。這種產業周期反轉的明確訊號，是資金回頭追捧IC設計族群的主要原因。

展望經濟市場，國泰投信ETF研究團隊認為，AI需求持續強勁，台經院日前公布今年經濟成長率最新預測達5.94％，較原先評估增近3%，加上普發現金1萬元，讓民間消費對GDP貢獻有機會再創0.3～0.4%，估計有望帶動今年經濟成長率突破6％；近期台股短線高檔震盪，投資人可逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

