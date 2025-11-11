40歲月投3千買股！網建議「ETF入門」點名：0050+VOO或VT

投資該買個股或ETF？一名網友在Dcard發文詢問，自己年約40歲、有家庭與小孩，每月可投入約3000元進行投資，不確定該買個股還是ETF較佳。此文引發網友熱烈回應，多數人認為「金額雖少但仍能起步」，建議從市值型ETF如0050入手，並強調「關鍵不在金額大小，而在長期持續與心態建立」。

2025-11-11 07:51