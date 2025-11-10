11檔海外股票ETF買氣升 受益人數創新高

11月美股震盪，不減投資人申購買氣，根據集保統計，截至7日止，海外股票型ETF中，以上市滿1個月以上來看，共有11檔受益人數創新高，主要集中在產業型、市值型兩大類，產業型ETF以新光美國電力基建（009805）上周受益人數新增2,322人，總受益人數創下新高，表現最佳；市值型則以統一美國50出線，上周新增受益人數1,516人。

根據CMoney統計，截至7日止，投信跨國投資股票型ETF總受益人數達158.1萬人，較前周增加約1.3萬人。其中包括新光美國電力基建、貝萊德標普卓越50、統一FANG+、統一美國50、國泰費城半導體等，上周受益人數增加逾千人。其他海外股票ETF方面，受益人數同創歷史新高的類型以美股市值型、產業型兩類為主，市值型主要鎖定標普500、那斯達克等主要指數；產業型則聚焦在電力基建、防衛科技、AI、太空衛星等。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，短線受美國政府停擺危機擴大，雖造成美股震盪，但中長期來看，美股優勢產業股票拉回整理，反而提供投資人逢低布局良機，因為目前外資法人布局主力，仍以「高成長+高想像」的AI運算、半導體、雲端、自動化等4大領域為主，如果現階段股價攀高，但成長型產業具較高本益比的容忍度，後續仍有機會加碼。

至於核能電力產業，同樣受惠AI長線趨勢，在科技巨頭先前拋出長期投入超大規模資本支出用於數據中心與晶片後，正快速推升美國電力與變壓器產能緊缺，未來出貨交期與成本也不斷墊高，被視為未來最受惠AI成長帶動的低調冷門產業，唯未來股價表現，將視每季財報中的訂單情況與獲利前景來確認，建議投資人可以鎖定美國電力基建或核能相關ETF，透過被動股票ETF，來掌握美國新能源產業穩健成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。