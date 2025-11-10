00918不只會配也會漲！達人：搭上熱潮外選股也強...6%殖利率仍比大盤高

快訊

聯合新聞網／ 股魚
00918不僅配息高，績效也很不錯。台股示意圖／中央社
之前介紹過00918，這檔鎖定高填息率為選股策略的產品，它的殖利率數字讓人印象深刻，剛剛看到這個資訊又更訝異了。

幫投資人創造翻倍績效的速度居然也這麼快！有部份原因當然跟2023年搭上高股息績效暴增熱潮有關，選股策略的優劣自然也是很重要的因子。

雖然在金管會的指引下，高股息ETF慢慢放下殖利率的競逐，但整體來說仍保有6%以上的水準。

相較於加權指數殖利率2.66%來看，仍是相當不錯的數字。

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF

