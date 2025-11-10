補充保費或許沒這麼糟糕？存股人：00919要繳500塊但明年能退稅800元

補充保費議題再起

買市值型會比高股息好嗎

至於我持續月月買65000元

我先說我自己的結論，持續月月買股65000元，買進三檔高股息與台積電，這個模式不會改變！

看到今天下午的新聞：

內容轉至聯合新聞網：行政院政務委員陳時中8日表示，改革方向「沒有轉彎」，只是2萬元門檻太低，確實會影響小資族，應調高到更合理的水準，引發新一輪討論。

我想說除了小資族會被影響，但現在正式的法規也都還沒出來，大家就開始害怕擔心要繳多餘的費用，有時候開始事情的思考時，請用正向思考別把事情都想的那麼糟糕！或許自己嚇自己。

請等正式新法規出來，再來擔心下一步要怎麼走？應該還不遲吧...

我舉例上個月00919的配息，我繳了補充費快500元這是事實；但我卻可以在明年退稅800多元，相抵後我還能拿回300多元的退稅...我想這樣應該不算是件壞事吧？

還有如果自己覺得買市值型、債券、海外投資相關的產品，可以避開被課補充費這一部分自己會比較安心，那就去做去改變吧！但還是那句話請為自己的改變負起責任！

