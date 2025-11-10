存0056的輸家哲學！真星華：雙輸組合「高股息跟一次退」我都有

快訊

退休金規劃的標準答案人人會背，但真實人生哪有標準？真星華選「高股息＋一次退」，兩個都輸，結果卻換到安心與自由。中央社
退休金規劃的標準答案人人會背，但真實人生哪有標準？真星華選「高股息＋一次退」，兩個都輸，結果卻換到安心與自由。中央社

買進400股0056。

投資市場上愛比來比去的調性，例如那個誰誰誰多久賺幾倍、那個高股息ETF爛爛爛、那個某某某賺最多、那個啥啥啥最划算...每天都在上演這些戲碼，看久了都覺得劇情老套、了無新意，就那幾招換來換去，沒有創新創意。

這種現象，不時有老師出來鼓勵大家專注自己的投資，與人爭論不會增加自己的績效；一山還有一山高，永遠比不完；不要跟別人比，要跟自己比；每天進步一點點，原子習慣成長等等「正面積極」的話語，不再贅述。

我自己呢，最近領悟改用「反面消極」來自我勉勵，別有一番滋味：明知必輸的比賽何必參加，直接認命認輸、膽小怯戰，回家躲在被子裡哭。噢！不是，是躲在被子裡算股息做美夢，幻想夢想實現的那一天。

退休金規劃相關討論，廣為人知的標準答案是：

1、論總報酬率，高股息必輸市值型，因為歷史績效與數學計算結果就是這樣。

2、論划算，退休金一次領必輸月領，因為月領7年至8年累積總金額高於一次領，數學計算結果也是這樣。

單就純數據來看，以上兩點無可爭議，只要看到這類考題，標準答案填下去必定滿分。偏偏這兩點，我都選了必輸的答案：高股息與一次退。輸上加輸，不認輸還想凹什麼理由嗎？

不，我沒本事凹，直接承認輸，我就是選了低總報酬率與不划算，什麼現金流啦、人性啦、抱不住啦那些老調我也不想重彈。然後呢？我照樣過日子，埋首去準備退休生活三要素...錢、健康、職志。

反正輸習慣了，乾脆認命、認輸，不去參加比賽給人當踩墊，回家做好自己想做的事。總之，我是逃避比賽的肉腳，我就爛、我驕傲！躲在棉被裡估算2025年總股息的所得替代率才160%，弱爆了！哈哈哈！

內心這樣自暴自棄，勉勵我不要自以為聰明、不自量力的去跟人比較，儘量追求內心平靜、不內耗，傻傻存股、抱緊處理。自勉之。（注意，不是「共勉之」）

（本篇以自嘲角度寫，看倌您笑笑別認真，認真就真的輸了）

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

