00929「2.0」擴大持股＋加快調整！存股哥：這一年多來我選擇繼續持有

槓桿存股哥
00929成分股上限由40檔擴至50檔，每年改為審核兩次，ETF彈性更高。本報資料照片
00929成分股上限由40檔擴至50檔，每年改為審核兩次，ETF彈性更高。本報資料照片

00929公告本月配息0.09，是近一年新高，同時調整成份股上限由40檔增加至50檔、成分股審核次數從每年一次增加到每年兩次，更能發揮ETF分散風險、汰弱留強的特性。

我個人是蠻看好這一次的調整，讓成分股可以更快反應市場的變化，也有更多空間納入比較強勢的科技股，不會像過去一年同一套成分股打到底，很多AI題材的個股都沒選到確實比較可惜。

看一下00929平準金構成，目前（11/06）收益平準金0.75、資本平準金2.84，近期都能維持至少3.5以上，看這個配息節奏也從去年開始的降息潮慢慢恢復，應該明年開始就可以回到0.11的水準。

ETF的特性就是可以去彈性調整，變成市場喜歡的樣子，存股人更應該好好利用這個特點去存股長投，要是用短期心態來持有ETF，很可能會胡亂停損、頻繁換股，反而增加許多摩擦成本，損失複利的效益。

在這一年許多人不看好都下車了，但我選擇繼續持有，目前45張下個月領股息$4,050，加上00878共領$84,450，個人認為專注於長期持有比看短期的帳損更為重要，市場終究會給你一個滿意的答案。

00929版本2.0，我們拭目以待。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 分散風險 收益平準金 成分股

