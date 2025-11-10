健保補充費很可怕？00878、00878、00713股息155萬…小師傅：繳1.5萬但能抵稅6萬多
關於健保補充保費改革，未來將採「年度結算制」，不再以單筆金額計算。看看我自己手上有00878共520 張、00919 共155張、00713共71張，每一檔標的每季配息金額都超過2萬的54C，所以就算制度不改，我也早就躲不掉這個2.11%。
但如果未來真的改成以「年度結算」方式計算，反而會讓那些原本能透過分散配息、讓單次54C不超過2萬的小投資人受影響。換句話說，這次改革的方向，對我這種早就超標的人沒差，但對那些原本能避開補充保費的小資族來說，等於是多扣一層稅。
如果你還在擔心未來會被扣2.11%健保補充費，可以看一下我自己整理的實際情況
00919：全年實際領息414,933元
00713：全年實際領息231,827元
00878：全年實際領息910,361元
三檔股息合計
414,933+231,827+910,361＝1,557,121元
其中需要繳二代健保補充保費的部分為：
00919（3,527 元＋00713（1,933 元＋00878（9,999 元）＝15,459元
雖然我三檔ETF的全年股息總額超過155萬元，但實際被課補充保費的金額僅是其中的（54c部分732,227元，按2.11%計算，就是我今年繳出的15,459 元健保補充費。
而這筆54C部分的732,227元，可以額外適用8.5%的股利可抵減稅額（每一申報戶上限8萬元）依上限反推，股息54C金額約為94萬元可達抵減上限。
計算股利8.5%
732,227×8.5%＝62,239元
總結自己
今年總共領息155萬元，但實際被課補充保費的只有732,227元，所以今年繳出15,459元健保補充費。
而這筆54C部分（732,227 元），還能額外享有8.5%的股利可抵減稅額，可折抵稅額約62,239元。
◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
