台股高息ETF買點到逢低布局 兼顧成長與收益

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股高股息ETF今年來績效雖相對落後，不過含息績效表現上，仍相當可圈可點。邁入11月後，雖長線多頭氣勢仍在，但短線高檔震盪難免，法人建議，可趁行情回檔之際，逢低布局高股息ETF，成長與收益雙效一次達成。

觀察今年來高股息ETF含息報酬表現，其中以群益半導體收益最為亮眼，報酬率達23.3%，中信成長高股息也有接近20%的報酬，其餘前十名中也都不錯的表現。

市場法人表示，今年來台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展的關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，將為台廠帶來相關AI商機。

另外，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，台股剛經歷史上最強的10月，單月大漲9.34%，但進入11月盤面震盪明顯加大，大盤屢創新高之後，市場避險心態、風險意識都會提升，這將使得大盤面臨較大上檔壓力。

觀察AI供應鏈、大型權值股表現，相關個股近期股價隨大盤出現較重跌幅後，隨即皆出現買盤支撐，顯示市場雖投資心態趨於保守，對後市並不看淡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 高股息 半導體

台股高息ETF買點到逢低布局 兼顧成長與收益

