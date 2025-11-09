快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

央視威脅「全球抓捕沈伯洋」 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

第一金ETF 00981B配息公告 11月19日前入手享月配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11月第一金優選非投債ETF(00981B)配息時間表。(資料來源：第一金投信官網)
11月第一金優選非投債ETF(00981B)配息時間表。(資料來源：第一金投信官網)

第一金優選非投債ETF（00981B）最新月配息資訊公告，投資人宜把握11月19日前買進且持有，即可享有第一金優選非投債ETF11月配息，這次配息發放日訂於12月12日。

美國聯準會於9月、10月連續兩度降息，目前基準利率來到3.75%至4%，同時也宣布12月起停止自2022年起實施的縮表計畫，第一金優選非投債ETF經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，由預防通膨，轉向維持金融穩定、經濟成長、流動性提升。

儘管，聯準會主席鮑威爾會後記者會中，針對利率前瞻指引態度保留，明年寬鬆環境仍是市場共識，進一步降息空間仍可期待，有助企業融資成本下降；惟聯準會對12月續降息看法保守，使10年期美債殖利率彈升回到4%之上。

王心妤指出，利率政策展望與市場預期有落差，長天期債券受美債殖利率彈升影響較大，不過，以短天期配置為主的非投資等級債券，仍持續受惠相對利差優勢，利率敏感度較低，加上美國經濟仍有強勁韌性，信用品質展望良好下，非投資等級債券仍持續穩健表現。11月第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，本月除息訂在11月20日，投資人宜把握11月19日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 第一金 00981B第一金優選非投債

延伸閱讀

AI旺到年尾 009808 11月迎首次配息 後市表現受關注

Fed理事找到降息新理由 米倫：穩定幣壓低中性利率

永續風潮1／櫃買永續債 發行量創高 去年達1,492億元

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

相關新聞

00940「史上最慘高股息」媒體嚇人標題？女子曝真相：看數據不看情緒

大家午安，女子本來今天想講別的，但滑手機看到這一篇媒體驚悚標題：「史上最慘高股息？1檔ETF爆發逃難潮，37萬人落跑！」 整個人差點以為台股又發生什麼金融風暴。結果仔細點進去看，其實還是

台股震盪更要守紀律！009804搭台股成長契機…定期定額抓穩成長節奏

主計總處上周五公布台灣第三季GDP年增率達7.64%，明顯高於主計總處原估的2.91%，主要動能來自出口擴張。法人表示AI伺服器與高階半導體需求持續強勁，帶動商品與服務輸出年增率達30.6%，財政部預

跟上北美腳步 台灣這類ETF市場規模超車日本、香港

隨著市場波動與資產配置意識的提升，投資人開始思考不單押股票或債券的投資模式，業者也順勢推出跨足多元資產的ETF（指數型股...

期街口布蘭特正2 ETF進行反分割作業 12月10日為新受益憑證上市買賣日

臺灣證券交易所表示，由街口證券投資信託股份有限公司經理的街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（0...

普發現金1萬元 高股息這樣搭市值型 ETF 更加值

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息E...

日股新多頭啟動牛市可望長期化 這檔 ETF 前景俏

今年至11月3日，外資累計買超日股金額擴大至6.5兆日圓 ，顯示國際資金持續流入日股，首相高市主張的擴張性財政與戰略性產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。