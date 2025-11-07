00940「史上最慘高股息」媒體嚇人標題？女子曝真相：看數據不看情緒

大家午安，女子本來今天想講別的，但滑手機看到這一篇媒體驚悚標題：「史上最慘高股息？1檔ETF爆發逃難潮，37萬人落跑！」

整個人差點以為台股又發生什麼金融風暴。結果仔細點進去看，其實還是那套劇本：配息不如預期、市價跌破發行價、專家開罵。

但問題是，很多投資人看到這種用字就被嚇到，甚至沒看完內容就急著砍單。女子今天就因為這個標題，覺得一定要幫大家把高股息ETF的實際情況整理清楚，不然社群又要被情緒帶著走了。

先澄清聲明：女子自己的投資是著重在市值型的資產累積

回到數據，00940今年的「含息報酬」是6.38%，剛好落在高股息ETF的中高段班。雖然不是這一季的風雲人物，但也絕對不是「史上最慘」這種程度。

更重要的是，含息報酬已經把你每個月領到的0.08元算進去，如果你有穩穩領息、不在低點砍掉，總收益其實是往上走的。

可是新聞跟影片常常把焦點放在「跌破10元」、「平準金是負的」，這兩個看起來很可怕，但沒有把配息算進來就直接說產品不合格，真的很容易誤導投資人。

ETF的總報酬就是「價格＋配息」，只看市價，就像只看底薪、不看實領。

尤其如果你持有10張，每月固定領800元，拿了幾次配息後，你的實際成本早就跟當初買進的10元不同了。以今年含息報酬6.38%來看，如果你投10萬元，你現在的總價值大約是106,380元，根本不是標題說的那種「哀號逃難」等級。

說真的，女子不是幫哪一檔講話，而是提醒大家：市場波動一定會有，新聞也會想要標題吸睛，但投資最怕的就是被情緒牽著走。

看數據，不看情緒；看總報酬，不看單一價格。

才是成熟投資人的日常。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。