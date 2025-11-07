跟上北美腳步 台灣這類ETF市場規模超車日本、香港

隨著市場波動與資產配置意識的提升，投資人開始思考不單押股票或債券的投資模式，業者也順勢推出跨足多元資產的ETF（指數型股票基金）。凱基證券統計，台灣、香港及日本市場的多資產ETF都處於初步萌芽階段，且台灣是第3季才有投信陸續推出，但台灣多資產ETF市場規模已超車日本與香港。

凱基證券統計，全球多資產ETF規模已達767億美元，資產管理主要集中在北美地區，目前台灣、香港及日本市場的多資產ETF都處於初步萌芽階段，相關ETF檔數僅落在1至2檔，儘管台灣多資產ETF於今年第3季才陸續由投信公司推出，但台灣多資產ETF市場規模已超車日本與香港。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，ETF雖已成為國人最青睞的投資工具之一，但投資人仍經常面臨許多投資盲區，例如市場追捧熱門ETF而導致溢價風險、追求配息卻忽略總報酬率等等。

玉山證券投顧指出，多資產ETF是指追蹤或模擬的指數成分涵蓋兩種以上資產類別，如股票與債券，讓投資人透過單一ETF即可達成資產配置目標，藉由多元資產分散風險，除了提升投資廣度，也有機會降低單一市場波動的衝擊。

根據多資產ETF的穩健分散等特性，適合沒有多餘時間思考平衡投資、調整資產配置的投資人，也適合剛剛接觸ETF的新手投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。