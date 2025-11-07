快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

多重利多匯聚 非投等債迎來布局良機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著聯準會政策重心逐步由控制通膨轉向維護就業穩定，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前公開呼籲聯準會繼續降息，且非投等債企業第3季財報多數優於預期等利多因素助攻，中國信託投信認為，非投等債市場可望迎來一波強勁行情，尋求穩健收益的投資人，此時正是布局非投等債ETF的良機。

中國信託投信表示，觀察已公布第3季財報的非投等債企業中，高達45%的企業財報表現擊敗預期，遠高於過去四季平均的34%。若此強勁表現能持續，本季將成為近五季財報表現最亮眼的季度。企業強勁的獲利能力，不僅有效提升了企業償債能力，更為相關債券價格的強勁反彈奠定了穩固的基礎。

其次，隨著聯準會再次降息，市場預期寬鬆政策將有助於提振消費者信心。雖然整體信心回暖尚不明顯，但受惠於零售業已率先展開的大規模促銷活動，加上傳統年底消費旺季的加持，市場已率先反映。例如，柯爾百貨（Kohl's）和Nordstrom等百貨業的債券價格已出現強勁回彈，顯示降息循環對消費相關產業的提振效果已逐步顯現。

不僅如此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前公開表示，儘管整體經濟狀況良好，但高利率已使部分領域（尤其是房地產市場）陷入衰退，他也再次呼籲聯準會加速降息，以穩定經濟。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，貝森特的發言無疑代表川普政府向市場及聯準會持續釋放強烈的政策訊號，加上現任主席鮑爾（Powell）即將在明年5月卸任，繼任人選勢必以更加寬鬆貨幣政策為主軸。在降息的環境下，非投等債對利率敏感度較低，融資成本持續下降，且能提供相對較高的殖利率，其吸引力可望大幅提升。

此外，受AI數據中心將消耗大量電力影響，美國明年用電量預期將創下新高，帶動太平洋煤氣電力公司（PG&E）等公用事業板塊的債價上漲。近期非投等債中的能源與公用事業板塊表現同步超乎大盤，顯示資金正積極轉向受惠於產業趨勢的優質板塊。

陳昱彰表示，在企業財報超預期、聯準會可望持續降息、以及年底消費旺季等多重利多加持下，非投等債市場的後續表現值得期待。建議投資人趁勢布局非投等債ETF，其中主動債券ETF除了可靈活調整債券存續期間及產業外，當景氣轉弱、風險升溫時，可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與收益性資產的投資人而言更具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 聯準會 財報

延伸閱讀

投資人關注企業財報與降息 歐股收黑

非投等債配息率 亮眼

就市論勢／記憶體、電池芯 可留意

為解決1危機走回「印鈔」老路？ 他預測Fed年底前恐擴大資產負債表

相關新聞

00940「史上最慘高股息」媒體嚇人標題？女子曝真相：看數據不看情緒

大家午安，女子本來今天想講別的，但滑手機看到這一篇媒體驚悚標題：「史上最慘高股息？1檔ETF爆發逃難潮，37萬人落跑！」 整個人差點以為台股又發生什麼金融風暴。結果仔細點進去看，其實還是

台股震盪更要守紀律！009804搭台股成長契機…定期定額抓穩成長節奏

主計總處上周五公布台灣第三季GDP年增率達7.64%，明顯高於主計總處原估的2.91%，主要動能來自出口擴張。法人表示AI伺服器與高階半導體需求持續強勁，帶動商品與服務輸出年增率達30.6%，財政部預

跟上北美腳步 台灣這類ETF市場規模超車日本、香港

隨著市場波動與資產配置意識的提升，投資人開始思考不單押股票或債券的投資模式，業者也順勢推出跨足多元資產的ETF（指數型股...

期街口布蘭特正2 ETF進行反分割作業 12月10日為新受益憑證上市買賣日

臺灣證券交易所表示，由街口證券投資信託股份有限公司經理的街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（0...

普發現金1萬元 高股息這樣搭市值型 ETF 更加值

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息E...

日股新多頭啟動牛市可望長期化 這檔 ETF 前景俏

今年至11月3日，外資累計買超日股金額擴大至6.5兆日圓 ，顯示國際資金持續流入日股，首相高市主張的擴張性財政與戰略性產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。