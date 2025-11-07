期街口布蘭特正2 ETF進行反分割作業 12月10日為新受益憑證上市買賣日

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，由街口證券投資信託股份有限公司經理的街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（00715L）受益憑證（簡稱：期街口布蘭特正2），於2025年8月27日受益人大會通過該基金進行反分割，街口投信並於114年11月3日向證交所申請辦理反分割作業。

證交所表示，該基金受益憑證單位數反分割比率為0.5(反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數=1:2)，即投資人原如持有2個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。因應反分割作業，該受益憑證將於2025年11月27日進行信用交易最後回補，自2025年12月3日起至12月9日停止在市場買賣，自2025年12月5日起至114年12月9日停止受益人名簿記載變更，並將以2025年12月10日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

反分割 證交所

