日股新多頭啟動牛市可望長期化 這檔 ETF 前景俏

今年至11月3日，外資累計買超日股金額擴大至6.5兆日圓 ，顯示國際資金持續流入日股，首相高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日本股市注入新動能，尤其AI、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，結合日圓貶值帶來的出口競爭優勢與外資資金回流形成有力的支撐。野村投信表示，日銀升息僅是「時間早晚」問題，日本股市正迎來一波圍繞高市的價值重估新行情，野村日本東證ETF（009812）也將受惠。

10月28日，日本首相高市早苗與美國總統川普在東京會晤，高市承諾即使首相更迭，對美國投資5,500億美元協議不變。同日，美國政府宣布與 Westinghouse Electric、Brookfield及Cameco 合作，在美國建造逾800億美元核子反應爐。日本經產省亦編列1,000億美元，將帶動三菱重工、東芝等企業參與，預期基礎建設需求將推升機械設備市場。

自民黨與日本維新會組成聯合政府，但在參、眾兩院席次均未過半，高市政府將以少數政府執政，未來政策推行需納入在野黨意見。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，回顧石破茂時期，民生物價問題未獲解決導致選舉失利，高市上任後首要挑戰仍是抑制通膨，預期將推出消費補貼與補助金政策，利好日本內需產業。

美財長貝森特呼籲日本首相給日銀政策空間，日圓一度升值至 151.53。日本野村資產管理分析，短期日圓可能貶至154－155，但長期不會持續貶值，回到140－150區間機率高，分析原因包括：

1. 美日利差收窄：日銀最快可能在12月或明年1月升息，美國則預期再降息1至2次。

2. 政府干預可能性：若日圓貶破156，政府可能出手干預。

3. 美方口頭施壓：川普與財長多次公開要求阻貶日圓。

野村日本東證ETF經理人張怡琳指出，從30年的通縮的困境進入通膨的環境，有利消費與企業支出，政經改革紅利逐漸發酵，寬鬆貨幣與疲弱日圓吸引資金。巴菲特長期持有日股，因日本企業股東權益報酬率提升，公司治理改革推動資本效率。2025財年股利與回購規模創新高，TOPIX預期本益比僅14.5倍，低於美股22.9倍 與全球平均18.9倍，顯示日股仍具吸引力。

009812連結亞洲最大ETF—NEXT FUNDS TOPIX（JP1306），規模逾26兆日圓，涵蓋東證指數前95%以上企業，採完全複製策略，產業結構均衡，分散風險，投資遍及工業、金融、非核心消費與通訊服務，單一個股權重不超過4%，足以全面反映日本市場長期成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。