快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

日股新多頭啟動牛市可望長期化 這檔 ETF 前景俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

今年至11月3日，外資累計買超日股金額擴大至6.5兆日圓 ，顯示國際資金持續流入日股，首相高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日本股市注入新動能，尤其AI、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，結合日圓貶值帶來的出口競爭優勢與外資資金回流形成有力的支撐。野村投信表示，日銀升息僅是「時間早晚」問題，日本股市正迎來一波圍繞高市的價值重估新行情，野村日本東證ETF（009812）也將受惠。

10月28日，日本首相高市早苗與美國總統川普在東京會晤，高市承諾即使首相更迭，對美國投資5,500億美元協議不變。同日，美國政府宣布與 Westinghouse Electric、Brookfield及Cameco 合作，在美國建造逾800億美元核子反應爐。日本經產省亦編列1,000億美元，將帶動三菱重工、東芝等企業參與，預期基礎建設需求將推升機械設備市場。

自民黨與日本維新會組成聯合政府，但在參、眾兩院席次均未過半，高市政府將以少數政府執政，未來政策推行需納入在野黨意見。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，回顧石破茂時期，民生物價問題未獲解決導致選舉失利，高市上任後首要挑戰仍是抑制通膨，預期將推出消費補貼與補助金政策，利好日本內需產業。

美財長貝森特呼籲日本首相給日銀政策空間，日圓一度升值至 151.53。日本野村資產管理分析，短期日圓可能貶至154－155，但長期不會持續貶值，回到140－150區間機率高，分析原因包括：

1. 美日利差收窄：日銀最快可能在12月或明年1月升息，美國則預期再降息1至2次。

2. 政府干預可能性：若日圓貶破156，政府可能出手干預。

3. 美方口頭施壓：川普與財長多次公開要求阻貶日圓。

野村日本東證ETF經理人張怡琳指出，從30年的通縮的困境進入通膨的環境，有利消費與企業支出，政經改革紅利逐漸發酵，寬鬆貨幣與疲弱日圓吸引資金。巴菲特長期持有日股，因日本企業股東權益報酬率提升，公司治理改革推動資本效率。2025財年股利與回購規模創新高，TOPIX預期本益比僅14.5倍，低於美股22.9倍 與全球平均18.9倍，顯示日股仍具吸引力。

009812連結亞洲最大ETF—NEXT FUNDS TOPIX（JP1306），規模逾26兆日圓，涵蓋東證指數前95%以上企業，採完全複製策略，產業結構均衡，分散風險，投資遍及工業、金融、非核心消費與通訊服務，單一個股權重不超過4%，足以全面反映日本市場長期成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 日圓 美國

延伸閱讀

北韓再射彈 日方研判落在日本專屬經濟區外側

關稅戰下的戰略改變！日本車廠擬從美國逆輸入自家產品！

日本熊攻擊人已釀13死 他好奇台灣為何沒熊害：我們的熊比較乖巧？

日股基金績效 紅通通

相關新聞

高股息也要看品質！阿格力：00918填息力強、00934漲幅亮眼

投資達人阿格力在與主持人兆華的對談中提到，許多投資人今年都有共同的困惑：「我從2萬5抱到2萬8，一直死守高股息ETF，現在是不是該換買AI概念股？」 他表示，這樣的心情可以理解，但投資觀念不能因

普發1萬別亂花！專家建議轉成「錢母」…00918報酬率飆32％搭配市值型ETF

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。 以大

二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。