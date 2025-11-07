凱基證券獨家打造 ETF 季報 第4季聚焦全球多資產 ETF

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券打造ETF季報。(凱基證券/提供)
凱基證券打造ETF季報。(凱基證券/提供)

近年來，ETF投資熱潮持續升溫，不僅全球發行檔數與資產規模屢創新高，台灣境內ETF受益人數更突破1,550萬人，凱基證券為提供投資人打造全方位ETF解決方案，領先全台金融機構獨家推出「ETF季報」，幫助客戶輕鬆將ETF作為資產配置的主要工具。凱基證券2025年第4季ETF季報內容涵蓋全球、美國、台灣ETF市場關鍵數據等主題，並透過專題研究深入剖析時下最新ETF趨勢與脈絡，帶領投資人拓展ETF新時代下的投資思維與格局。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，ETF雖已成為國人最青睞的投資工具之一，投資人卻仍常面臨許多投資盲區，例如市場追捧熱門ETF而導致溢價風險、追求配息卻忽略總報酬率，或是忽略指數編製、商品設計是否適合自己。為此，凱基證券專業團隊以「ETF季報」為平台，期許在資訊爆炸的環境下，以ETF專業券商的角色，提供投資人一個正式、可信賴的資訊管道，幫助客戶更有自信投資ETF。

凱基證券第4季「ETF季報」專題研究指出，全球「多資產ETF」規模已達767億美元，資產管理主要集中在北美地區，而目前台灣、香港及日本市場的多資產ETF都處於初步萌芽階段，相關ETF檔數僅落在1至2檔，儘管台灣多資產ETF於今年第3季才陸續由投信公司推出，但台灣多資產ETF市場規模已超車日本與香港，對台灣多資產ETF的發展來說是個好的開始。此外，凱基證券以清晰的脈絡闡述資產配置的重要性、歷史起源、現況及分析美國ETF市場中，較大型的多資產ETF之策略差異性，目的為傳達投資人，多資產ETF策略不僅僅只有單純的固定比例股債配置，亦有退休規劃配置、趨勢追蹤、收益導向、全天候等多資產ETF策略，滿足不同投資人的需求。

隨著主管機關持續打造多元開放的ETF投資環境，凱基證券以成為「ETF專業券商」的目標，不僅與證基會合作推出獨家「專業ETF顧問（ETFP）」認證培訓，強化服務同仁的專業能力，更打造「ETF季報」針對台灣ETF市場重要事件解析，以中立角度為投資人闡述對未來趨勢發展的潛在影響與意涵，為投資人帶來值得信賴的ETF投資體驗。

