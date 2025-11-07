這檔高息ETF績效打敗大盤！ 今年來上漲23.31%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股高息ETF今年來含息報酬率前十名。（資料來源:CMONEY、2025/11/6）
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現，有6檔績效超過1成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31%勝過大盤的21.12%，是唯一一檔打敗大盤的台股高息ETF。

市場法人表示，今年來台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

據了解，00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。

在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 AI ETF

高股息也要看品質！阿格力：00918填息力強、00934漲幅亮眼

投資達人阿格力在與主持人兆華的對談中提到，許多投資人今年都有共同的困惑：「我從2萬5抱到2萬8，一直死守高股息ETF，現在是不是該換買AI概念股？」 他表示，這樣的心情可以理解，但投資觀念不能因

普發1萬別亂花！專家建議轉成「錢母」…00918報酬率飆32％搭配市值型ETF

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。 以大

二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

