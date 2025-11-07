高股息也要看品質！阿格力：00918填息力強、00934漲幅亮眼

投資達人阿格力在與主持人兆華的對談中提到，許多投資人今年都有共同的困惑：「我從2萬5抱到2萬8，一直死守高股息ETF，現在是不是該換買AI概念股？」

他表示，這樣的心情可以理解，但投資觀念不能因此動搖。從長期報酬率來看，市值型ETF的整體表現仍優於高股息型，因為高股息ETF必須篩選出殖利率高的標的，反而容易錯過許多成長潛力強的企業。

阿格力指出，投資人要先釐清自己手中高股息ETF的品質。例如有些產品雖然配息穩定，但若成分股漲幅有限、資本利得疲弱，就要重新檢視是否值得長期持有。

他舉例，今年表現相對穩定的中信成長高股息（00934），不含股息仍上漲超過14%；另外，大華優利高填息30（00918）近期也成功填息，且今年的配息幾乎全部來自股息，因為沒有資本利得，顯示其配息來源健康、現金流具延續性。

他提醒，高股息ETF的優勢在於穩定現金流，但這並非所有階段都適用。「年輕人如果資金還不多，現金流給得再穩也有限，是否換成大盤型，或有些人就說乾脆買台積電；未來這幾年一定還是AI，資本資出當道，大家要好好思考」

阿格力也呼籲投資人，要學會在穩定領息與追求成長之間找到平衡，調整持股結構，讓投資組合更具彈性與效率。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。