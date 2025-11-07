高股息也要看品質！阿格力：00918填息力強、00934漲幅亮眼

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
「別誤會高股息等於穩賺！」阿格力提醒，00918近期填息、00934漲勢佳，代表市場仍青睞基本面強勢標的。中央社
「別誤會高股息等於穩賺！」阿格力提醒，00918近期填息、00934漲勢佳，代表市場仍青睞基本面強勢標的。中央社

投資達人阿格力在與主持人兆華的對談中提到，許多投資人今年都有共同的困惑：「我從2萬5抱到2萬8，一直死守高股息ETF，現在是不是該換買AI概念股？」

他表示，這樣的心情可以理解，但投資觀念不能因此動搖。從長期報酬率來看，市值型ETF的整體表現仍優於高股息型，因為高股息ETF必須篩選出殖利率高的標的，反而容易錯過許多成長潛力強的企業。

阿格力指出，投資人要先釐清自己手中高股息ETF的品質。例如有些產品雖然配息穩定，但若成分股漲幅有限、資本利得疲弱，就要重新檢視是否值得長期持有。

他舉例，今年表現相對穩定的中信成長高股息（00934），不含股息仍上漲超過14%；另外，大華優利高填息30（00918）近期也成功填息，且今年的配息幾乎全部來自股息，因為沒有資本利得，顯示其配息來源健康、現金流具延續性。

他提醒，高股息ETF的優勢在於穩定現金流，但這並非所有階段都適用。「年輕人如果資金還不多，現金流給得再穩也有限，是否換成大盤型，或有些人就說乾脆買台積電；未來這幾年一定還是AI，資本資出當道，大家要好好思考」

阿格力也呼籲投資人，要學會在穩定領息與追求成長之間找到平衡，調整持股結構，讓投資組合更具彈性與效率。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資達人阿格力在與主持人兆華的對談中提到，許多投資人今年都有共同的困惑：「我從2萬5抱到2萬8，一直死守高股息ETF，現在是不是該換買AI概念股？」 他表示，這樣的心情可以理解，但投資觀念不能因

普發1萬別亂花！專家建議轉成「錢母」…00918報酬率飆32％搭配市值型ETF

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。 以大

二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

